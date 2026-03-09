Catástrofe histórica del socialismo alemán en unas regionales: casi fuera del Parlamento

Alemania celebró este domingo la primera de las elecciones regionales previstas en 2026, cuando se cumple un año de las elecciones federales que dieron la victoria a la CDU de Friedrich Merz y en las que experimentó una gran subida, sobre todo en el este, Alternativa por Alemania. Los comicios en Baden-Württemberg, feudo tradicional de la CDU y gobernada desde hace años por Los Verdes, dieron la victoria por la mínima a los ecologistas que previsiblemente pactarán con los conservadores. También certificaron una nueva subida de AfD, que dobló votos; mientras, el SPD sufrió una severa derrota en una zona con potentes focos industriales vinculados entre otros al golpeado sector del automóvil (su capital es Stuttgart) y al químico.

Según el voto escrutado, Los Verdes vencieron por muy poco, con el 30,2 por ciento de los votos, con la CDU pisándoles los talones con el 29,7 por ciento de los votos. Los democristianos suben así en esta región 5,6 puntos que no fueron suficientes para ganar mientras que Los Verdes se dejan 2,4 puntos.

Mientras, la AfD, que en las últimas regionales obtuvo algo más del 9 por ciento de los votos dobló el resultado, con un 18,8 por ciento de los sufragios y quedando como tercera fuerza.

Uno de los titulares de la noche fue esta nueva subida de la extrema derecha. El otro fue para los socialistas: el SPD obtuvo sólo un 5,5 por ciento de los votos, la mitad que en los anteriores comicios, en los que obtuvo un once por ciento. Con este resultado, los socialistas continúan en el Parlamento regional por poco: la ley electoral alemana establece que sólo se obtiene representación por encima del 5 por ciento. Tanto Die Linke, con un 4,4 por ciento, como los liberales del FDP, con otro 4,4 por ciento, se quedan fuera.

Un día después de los comicios, los socialistas, que gobiernan en coalición con la CDU a nivel federal, analizan un resultado que no sólo les hace bajar de los dos dígitos en la región sino que los hunde a la cuarta posición a una enorme distancia de sus competidores. El resultado certifica que el partido quedó al margen de la principal pugna de estos comicios entre los candidatos verde y democristiano y suma un nuevo récord negativo. El resultado fue el peor históricamente en Baden-Württemberg (el anterior suelo fue el de 2021 con un once por ciento), el peor en unas regionales en el oeste de Alemania (el anterior récord fue el 8,4 por ciento en Baviera, en 2023) y el peor en la historia de las elecciones regionales en todo el país (el anterior récord fue el 6,1 por ciento en Turingia en 2024).

Desde el partido han tratado de minimizar el resultado: el secretario general del SPD, Tim Klüssendorf, ha señalado que no ve motivos para algún cambio a nivel federal y ha apuntado que su gobierno va a seguir emprendiendo las "grandes reformas" de su calendario, independientemente de las elecciones locales. Mientras, el líder del partido en Renania-Palatinado, donde se librará la próxima contienda electoral, ha apuntado que el resultado de este domingo no le "pone nervioso en absoluto".

Las elecciones en Renania-Palatinado se celebrarán dentro de dos semanas. Mientras, en otoño habrá elecciones en el este: en Sajonia-Anhalt, el 6 de septiembre, y Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, el 20 de ese mes.