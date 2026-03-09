Von der Leyen proclama que "el orden del viejo mundo" no volverá y Yolanda Díaz se indigna

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó este lunes un mensaje de respaldo a la operación que ha derrocado a Alí Jamenei. "Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo. Y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones", declaró Von der Leyen.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, que evitó pronunciase directamente sobre la cuestión de "si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad", se expresó de esa manera en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, donde cargó duramente contra el régimen de los ayatolás.

"Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá Jameneí. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre", dijo.

La conservadora alemana añadió que "el pueblo iraní merece la libertad, la dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aunque sabemos que ello estará cargado de peligros e inestabilidad durante la guerra y después de ella". Subrayó que el conflicto regional tiene "consecuencias imprevisibles" con repercusiones que se dejan notar en la energía, las finanzas, el comercio y el transporte, así como al desplazamiento de personas.

"Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", dijo.

Agregó que "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá" y, pese a que la UE "siempre" defenderá "el sistema basado en normas", añadió que Europa ya no puede ceñirse sólo a esa estructura para defender sus intereses. "Debemos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperar con nuestros socios", apuntó.

Von der Leyen también señaló como pilar diplomático de la UE una necesaria reflexión sobre su doctrina, instituciones y proceso de toma de decisiones. "Debemos determinar si el sistema que hemos construido, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico. Sé que es un mensaje duro de escuchar y una conversación difícil la que tenemos por delante. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión en su trabajo cotidiano", trasladó a los embajadores.

Yolanda Díaz responde

Su discurso recibió la respuesta en España de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que instó a Von der Leyen a defender la legalidad internacional, oponerse expresamente al ataque de Estados Unidos sobre Irán, y apoyar a España frente a Trump. A su llegada al Consejo de ministros de Empleo de la UE, Díaz se remitió al artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas par exigir a Bruselas "el respeto a la legalidad internacional y la denuncia de actuaciones como la que hoy Trump está llevando en Irán".

"La Unión Europea debe reaccionar en defensa de la legalidad internacional y de los derechos humanos en el mundo", exhortó. "No puede permanecer callada ni (defender) la posición que hoy mismo ha mantenido la presidenta de la Comisión". "Por tanto, lo que queremos es también que la Comisión Europea se posicione a favor, no sólo de la posición española, que estoy segura que además ganará muchos adeptos y adeptas", puntualizó, "sino a favor de una ciudadanía europea que está en contra de la guerra y sobre todo a favor de la legalidad internacional".

"No solamente, que esto me consta, por solidaridad con el Gobierno de España, que formamos parte de la Unión Europea, sino sencillamente porque los demócratas tenemos que hacer de la bandera de la legalidad internacional, nuestra forma de actuación en el mundo", ahondó.

A la frase de Von der Leyen sobre no derramar lágrimas por el régimen iraní, Díaz replicó que "para defender al pueblo iraní lo que tenemos que hacer es exigir, sin lugar a dudas, el respeto a la legalidad internacional", porque "lo otro es la barbarie", porque "uno no puede tomarse la justicia por la mano" como Trump, "por intereses absolutamente espurios".

"Si no quieres acrecentar el escepticismo que existe en Europa o alimentar más a las extremas derechas en Europa, el paso que debe dar la Unión Europea es en defensa de la legalidad internacional", estableció, "y por supuesto el Gobierno de España con el pueblo iraní, pero con el respeto a la legalidad internacional".