Von der Leyen critica a Sánchez en privado y lo compara con Orbán

La presidenta de la Comisión Europea, que este lunes sentenció que nadie debería llorar por el régimen iraní y avisó de que "Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá", se estaría mostrando muy crítica en privado con Pedro Sánchez, que en esta crisis ha querido convertirse en el líder de la oposición a Trump.

Según cuenta El Mundo citando dos fuentes comunitarias, Ursula von der Leyen se ha quejado ante su círculo más estrecho sobre Pedro Sánchez. Según la dirigente comunitaria, cuando llega al Consejo Europeo con propuestas tiene que enfrentarse a "dos problemas": "Viktor Orbán y Pedro Sánchez". La conservadora compara al primer ministro húngaro con el español porque ambos rechazan posturas europeas por la misma razón: tratan de "obtener un rédito político nacional, un beneficio electoral".

"Todo el mundo se ha dado cuenta"

El idilio entre Sánchez y la cúpula europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, se habría roto. Las mismas fuentes señalan que Sánchez, "como hace Orbán", "busca beneficios electorales en España, todo el mundo se ha dado cuenta".

La postura de von der Leyen entroncaría con los roces entre el Gobierno español y el canciller alemán, Friedrich Merz, muy próximo a la presidenta de la UE. El último choque se produjo tras las amenazas de Trump a Sánchez sobre una ruptura de la relación comercial por su negativa a utilizar las bases estadounidenses para la ofensiva iraní. Merz, presente en el Despacho Oval, no salió en defensa de España, al menos en público, mientras el presidente estadounidense cargaba contra el Gobierno español, algo que llevó a Exteriores a protestar ante Alemania.

Por otro lado, la cuestión de la oficialidad del catalán en la UE, empeño español surgido de las promesas del Gobierno socialista al nacionalismo catalán, también habría suscitado malestar en el Ejecutivo alemán.