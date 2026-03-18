Mítines en una sauna y en bañador: la insólita campaña de los socialdemócratas en Dinamarca

Dos políticos del Partido Socialdemócrata danés han celebrado un encuentro con votantes en una sauna en Copenhague. El evento formaba parte de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 24 de marzo. Con bañadores y toallas, los candidatos departieron con los asistentes de diversos temas relativos al programa electoral de la formación que actualmente gobierna el país.

Se trata del ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, y la diputada Ida Auken; ambos del Partido Socialdemócrata. El pasado domingo se reunieron en una sauna con 18 votantes, según informa la agencia AFP. Los participantes, incluidos los políticos, vestían bañador y llevaban toallas en la cita. Durante el encuentro abordaron diversas cuestiones como el clima, la desigualdad o la delincuencia.

🇩🇰 🗳️ Danish election candidates look for new ways to campaign Two Danish politicians from the Social Democrats party take to the sauna as they look for alternative ways to meet voters and present their case ahead of the general election on 24 March. pic.twitter.com/OBgflQUVvX — AFP News Agency (@AFP) March 17, 2026

En sus declaraciones, la diputada declaró que "es la primera vez que hago campaña en una sauna". Añadió que esta campaña también engloba otras actividades como "jugar al balonmano o visitar bares", en lugar de participar en mítines tradicionales. Por su parte, Peter Hummelgaard probó un baño de hielo entre las rondas de las conversaciones. "La campaña también tiene que ser divertida", comentó. "Es una campaña larga. Son cuatro semanas muy intensas y pensé que esto sería una experiencia relajante y genial mientras me reúno con votantes", dijo. Auken apuntó que "es importante para nosotros, los políticos, conocer a la gente de distintas maneras". "Para la democracia es mejor que las formas habituales", explicó.

Siguiendo con la estela de encuentros alternativos con los votantes, el Partido Izquierda Verde decidió regalar kebabs a los votantes.

Adelanto electoral

La agencia AFP recoge el testimonio de uno de los votantes, Gitte Droger, de 53 años, que confiesa ser asiduo del centro en el que se ha realizado el mitin, y cuenta que "la gente está relajada y todos estamos atrapados ahí, así que no nos vamos". Otra de las asistentes, Miriam Hvdt, recordó que en Dinamarca es habitual encontrarse con ministros en entornos cotidianos como los supermercados o cines.

Los socialdemócratas gobiernan el país desde 2019 al frente de una coalición con el Partido Liberal y el Partido Moderado. Según PolitPro, los socialdemócratas lideran las encuestas con cerca de un 21,5% de intención de voto, seis puntos menos que en 2022. Fue en febrero cuando la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunció el adelanto electoral.