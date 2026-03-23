Quién era Leonid Radvinsky, el discreto matemático que compró OnlyFans y lo convirtió en un imperio de 5.500 millones

Leonid Radvinsky, el polifacético inversor y propietario mayoritario de OnlyFans, ha fallecido este lunes a los 43 años de edad. La noticia, confirmada por un portavoz de la compañía a través de un comunicado oficial, pone fin a lo que la empresa ha descrito como una "larga batalla contra el cáncer". Radvinsky, que siempre mantuvo un perfil alejado de los focos mediáticos a pesar de liderar uno de los negocios más rentables de la red, murió "en paz" rodeado de su entorno más cercano.

El hombre que multiplicó el valor de OnlyFans

Radvinsky, de nacionalidad ucraniano-estadounidense, no fue el fundador de la plataforma, pero sí el arquitecto de su dominio global. En 2018, adquirió Fenix International Limited, la empresa matriz de OnlyFans, al británico Tim Stokely. Bajo su gestión, la red social pasó de ser un nicho de suscripción a un fenómeno de masas, especialmente durante los confinamientos de la pandemia de Covid-19, cuando el tráfico y los ingresos de los creadores de contenido se dispararon hasta convertir la marca en un nombre habitual del consumo digital.

Un imperio de 5.500 millones de dólares

El fallecimiento de Radvinsky se produce en un momento financiero crucial para la compañía. El pasado mes de enero, OnlyFans se encontraba explorando la venta de una participación mayoritaria a la firma de inversión Architect Capital. Dicha operación valoraría la plataforma en aproximadamente 5.500 millones de dólares, incluyendo deuda. Como director y accionista mayoritario, Radvinsky era la pieza clave en estas negociaciones que ahora quedan pendientes de la sucesión en la estructura de mando de la firma.

Inversor tecnológico y filántropo

Más allá del mercado de contenido para adultos, Radvinsky operaba a través de Leo, un fondo de capital riesgo fundado en 2009 con sede en Estados Unidos. Su actividad inversora se centró en empresas tecnológicas de software de código abierto y en sectores de infraestructura como el Vertiport de Chicago. El empresario, graduado summa cum laude en Economía por la Northwestern University, siempre defendió un modelo de negocio basado en la eliminación de intermediarios para que los creadores pudieran controlar directamente su identidad digital y sus ingresos.