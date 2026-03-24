Rusia desmiente que Orbán espiase para Putin y Abascal lo califica de conspiración de Bruselas

Las presuntas filtraciones del gobierno de Viktor Orbán a Rusia ponen en entredicho la seguridad de toda la Unión Europea y de la OTAN y añaden tensión a la política europea en un momento en que la guerra de Ucrania y la de Irán mantienen un alto grado de polarización entre los socios.

Una investigación publicada por The Washington Post el 21 de marzo de 2026 reveló que el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, supuestamente informaba de manera regular a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sobre el contenido de las reuniones a puerta cerrada de la UE, aprovechando los descansos de las reuniones del Consejo. Le informaba especialmente sobre temas sensibles para Rusia, como la ayuda militar a Ucrania y las sanciones a Putin.

La filtración también mencionaba un plan del servicio exterior ruso (SVR) para impulsar la campaña electoral de Viktor Orbán de cara a las elecciones de abril de 2026. El plan, denominado The Gamechanger (el cambio de juego) consistiría en escenificar un falso intento de asesinato de Orbán, como forma de polarizar al electorado y asegurar la continuidad del líder de Fidesz, el mejor aliado de Putin dentro de la UE y su Caballo de Troya en el Consejo.

Desmentido de Rusia

Como no podía ser de otra forma, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, defendió este martes al Gobierno de Orbán del escándalo de filtraciones de las conversaciones telefónicas de su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.

"Debemos reconocer ante todo el mérito de sus líderes, quienes han declarado honestamente durante estos años que no siguen las directrices de Rusia ni de nadie más, que defienden los intereses de su país y actúan en beneficio de su pueblo", declaró Zajárova a TASS.

Antecedentes

Pese al desmentido de Rusia, investigaciones previas del medio húngaro Direkt36 habrían demostrado previamente que los servicios de inteligencia rusos (GRU y FSB) habían tenido acceso total a las redes informáticas del Ministerio de Exteriores húngaro desde al menos 2021. Es decir, que existía una infiltración total rusa en Hungría de la que, además, Orbán era consciente, según este mismo medio. El gobierno de Orbán estaba al tanto de que los rusos leían sus correos y cables diplomáticos, pero decidió no denunciarlo públicamente para no dañar sus privilegiadas relaciones con el Kremlin.

Preocupación en la UE y la OTAN

Tanto la UE como la OTAN han mostrado su preocupación por todas estas informaciones. La Comisión Europea ha exigido explicaciones urgentes y medios diplomáticos sugieren que Hungría ya es tratada como un "riesgo de seguridad", limitando la información clasificada que se comparte con sus representantes. La OTAN, por su parte, aunque no se ha mostrado muy sorprendida, conocedora de los lazos de Orbán con Putin, sí que ha elevado la tensión al confirmarse las filtraciones.

Pese a que es conocido el posicionamiento de Viktor Orbán en relación al Kremlin, la reacción de Budapest ha sido la de victimizarse, calificando estas acusaciones de "bulos" y de una campaña de desinformación orquestada para interferir en las elecciones de abril, en las que las encuestas dan al líder opositor, Péter Magyar, una gran ventaja sobre el actual mandatario húngaro. Sondeos independientes recientes, realizados a finales de febrero, como los de Medián Közvélemény o 21 Kutatóközpont, otorgan a Péter Magyar hasta un 55% de la intención de voto frente a un 35% para el Fidesz de Orbán. Estos sondeos detectan que el votante de izquierda y el liberal estarían agrupando su voto en torno a Magyar como "voto útil" para desalojar a Orbán del poder.

Orbán, mientras tanto, ha ordenado una investigación sobre un supuesto "espionaje extranjero" contra sus ministros, tratando de dar la vuelta a la narrativa: en lugar de ser quienes filtran, se presentan como las víctimas de una red de escuchas de la inteligencia occidental o ucraniana.

Abascal: una conspiración de los "burócratas de Bruselas"

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox y presidente de Patriotas por Europa, que ha viajado a Budapest para mostrar su apoyo total a Viktor Orbán de cara a las elecciones del 12 de abril, ha desdeñado las informaciones publicadas por The Washington Post, y las ha definido en la cumbre de la CPAC (Conservative Political Action Conference) del pasado 21 de marzo como una conspiración de los "burócratas de Bruselas" y de la izquierda internacional.

En su intervención también habló de la guerra sucia y de la utilización de herramientas de propaganda diseñadas para interferir en la soberanía de Hungría. Y frente a las críticas, calificó a Orbán como el "auténtico protector de Europa" y "uno de los mejores políticos de este siglo".