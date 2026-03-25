Alarma en Letonia tras la entrada y el impacto de un dron "procedente de Rusia"

Las Fuerzas Armadas de Letonia han denunciado la entrada de un dron "procedente de Rusia" en su espacio aéreo, en un incidente que ha terminado con el impacto del aparato en territorio letón, concretamente en la localidad de Kraslava, cerca de la frontera con Bielorrusia. Según las autoridades, el suceso no ha dejado víctimas ni daños materiales, aunque ha sido objeto de investigación por parte de los servicios de seguridad.

El incidente ha sido identificado por la Fuerza Aérea letona, que detectó la entrada de una aeronave no tripulada extranjera en su espacio aéreo. El origen del dispositivo ha sido señalado como ruso, según la información difundida por las propias Fuerzas Armadas. Poco después de su detección, se registró un sonido similar a una explosión en la zona de Kraslava, lo que alertó a las autoridades sobre un posible impacto del dron en tierra.

Impacto en territorio letón

Tras recibir el aviso, las fuerzas de seguridad se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Allí localizaron los restos del aparato, confirmando que el dron se había estrellado dentro del territorio de Letonia.

Las Fuerzas Armadas recalcaron que ningún civil resultó herido como consecuencia del impacto y que la infraestructura civil no sufrió ningún tipo de daño. Este aspecto ha sido destacado como clave para rebajar la gravedad inmediata del incidente, aunque no su importancia en términos de seguridad. Asimismo, indicaron que la situación quedó bajo control una vez verificada la ausencia de riesgos adicionales en la zona afectada.

Investigación en curso

Las autoridades letonas han señalado que las circunstancias específicas del incidente están siendo investigadas. Por el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el tipo de dron ni sobre las causas exactas que llevaron a su entrada en el espacio aéreo de Letonia.

Por su parte, Rusia no se ha pronunciado hasta ahora sobre lo sucedido, lo que mantiene abiertas las incógnitas en torno al origen y propósito del dispositivo.

Contexto de tensión regional

El incidente se produce en un contexto marcado por una nueva ola de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania. La guerra, iniciada en febrero de 2022 tras la orden de invasión firmada por el presidente ruso Vladímir Putin, sigue generando episodios de tensión en la región.

En este escenario, la entrada de un dron en el espacio aéreo de un país como Letonia, cercano al conflicto, adquiere especial relevancia, aunque en este caso no haya tenido consecuencias personales ni materiales.