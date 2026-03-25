Así es Sarah Mullally, la primera mujer arzobispa de Canterbury que liderará la Iglesia anglicana

Sarah Elisabeth Mullally será entronizada este miércoles como la primera mujer arzobispa de Canterbury. Aunque técnicamente, el rey Carlos III es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, quien ostenta el cargo de arzobispo de Canterbury es el clérigo de mayor rango y el líder espiritual de la Iglesia y de la Comunión Anglicana formada por 95 millones de fieles en 165 países.

Aunque fue oficialmente nombrada por el rey Carlos III el pasado 3 de octubre de 2025, no será hasta este miércoles cuando sea entronizada como la 106.ª persona que ocupa la sede episcopal más antigua y de mayor rango de la Iglesia de Inglaterra.

La elección de una mujer, la primera en la historia, como primada de la Iglesia anglicana, no solo busca la unidad en una confesión muy dividida entre diversas facciones de la Iglesia, sino también afrontar la crisis de pérdida de confianza entre los fieles. En las últimas encuestas del Reino Unido, solo un 25 % de los entrevistados tiene una opinión favorable sobre la Iglesia anglicana, lo que supone una caída de siete puntos porcentuales con respecto a la encuesta realizada en noviembre de 2024 cuando el anterior arzobispo Justin Welby anunció su dimisión. Asimismo, solo un 54 % apoya a la Iglesia, que ve como cae doce puntos, con respecto a la anterior encuesta.

El perfil de Sarah Mullally

Mullally, de soltera Bowser, de 63 años, está casada desde 1987 con Eamonn Mullally y tiene dos hijos. A lo largo de su vida, ha marcado diferentes hitos. Fue la jefa de enfermería más joven de Inglaterra, concretamente de la Oficina de Enfermería y de Experiencias del Paciente en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Después de ordenarse sacerdotisa en 2002, abandonó la enfermería para dedicarse al sacerdocio. Fue nombrada en 2018 como la primera mujer obispa de Londres, la tercera diócesis más importante de la Iglesia de Inglaterra, después de las de Canterbury y York. Asimismo, ocupa el cargo de lord espiritual en la Cámara de los Lores, donde en 2019 se convirtió en la primera diácona de la Capilla Real. Ahora pasa a ser la persona de mayor rango de los lords espirituales (son un total de 26 con asiento en el Parlamento), y sobre todo, la primera mujer en ocupar el máximo ministerio de la Iglesia de Inglaterra, fundada en 1534 por Enrique VIII tras separarse de la Iglesia de Roma.

Las mujeres solo pueden ser ordenadas sacerdotisas en la Iglesia de Inglaterra desde 1994, y ordenadas obispas desde 2014.

Mullally, que se autodefine como feminista, es percibida como una "teóloga liberal". Su postura con respecto al matrimonio es la misma que apoya la doctrina actual de la Iglesia de Inglaterra, es decir, entre un varón y una mujer para toda la vida, si bien es partidaria de permitir que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo como "un momento de esperanza para la Iglesia".

En cuanto al aborto, apoya el derecho a la elección, aunque personalmente es provida. Además, como miembro de la Cámara de los Lores, tendrá que votar el proyecto de ley sobre muerte asistida que se debate actualmente en el Parlamento británico, al que se opone abiertamente siendo partidaria de "trabajar para mejorar la financiación y el acceso a los servicios de cuidados paliativos que tanto se necesitan".

¿Cómo se elige al arzobispo de Canterbury?

Cuando el puesto de arzobispo de Canterbury queda vacante, el peso del nombramiento recae sobre la Comisión de Nominaciones de la Corona, que está formado por 17 personas que incluye obispos, miembros del clero, laicos de la Asamblea General de la Iglesia de Inglaterra y representantes de la Comunión Anglicana global.

Para ser "primus inter pares" o 'primero entre iguales' de la Comunión Anglicana, el candidato debe ser un obispo consagrado de la Iglesia de Inglaterra o de una iglesia en comunión con ella, ser ciudadano británico o de la Commonwealth y menor de 70 años, que es la edad de jubilación obligatoria para el clero en Inglaterra. No es un proceso de candidaturas abiertas, es decir, nadie "se postula" para el cargo, sino que se realizan consultas públicas masivas, se revisan perfiles y entrevistan a los candidatos en secreto, que suelen ser con sólida formación intelectual, teológica y habilidad diplomática.

Finalmente, el comité vota para elegir a su candidato preferido y cuando se llega a un acuerdo, se envía el nombre al primer ministro del Reino Unido. Aunque técnicamente el primer ministro tiene el poder de aprobarlo o no, acepta la recomendación de la Iglesia y se la presenta formalmente al rey, que como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, da el visto bueno definitivo y aprueba formalmente el nombramiento.

Una vez que el rey da su visto bueno, la tradición exige cumplir con leyes centenarias del Parlamento inglés. La primera o "congé d'élire" por la que la Corona envía una licencia formal y una carta al deán y al Cabildo de la Catedral de Canterbury "sugiriéndoles" elegir a esa persona específica. Seguidamente, los clérigos y laicos de Canterbury se reúnen y votan formalmente al candidato y en último lugar, se realiza una ceremonia legal donde un grupo de obispos confirma que la elección es jurídicamente válida. Es en este momento legal exacto cuando la persona se convierte oficialmente en el nuevo arzobispo.

Por último, se celebra un servicio religioso de entronización en la catedral de Canterbury, donde el nuevo arzobispo toma posesión física de su sede y comienza oficialmente su ministerio pastoral.

A diferencia del Papa, el arzobispo de Canterbury no tiene jurisdicción legal fuera de Inglaterra. Si la Iglesia anglicana de Canadá decide algo, no puede prohibirlo; solo puede aconsejar o mediar.

¿Cómo es la ceremonia de entronización?

La ceremonia de entronización del arzobispo de Canterbury, se lleva a cabo en la catedral del mismo nombre, y que es la "iglesia madre" de la Comunión Anglicana. Se trata de una ceremonia llena de ritos, que comenzará con la arzobispa golpeando tres veces con su báculo la puerta oeste de la catedral, donde solicitará formalmente ser admitida para cumplir con su ministerio. Después realizará dos juramentos, de lealtad al monarca y la de defender las libertades y costumbres de la catedral de Canterbury sobre los evangelios de Canterbury, un libro del siglo VI que se cree fue traído a Inglaterra por San Agustín de Canterbury.

A continuación, se sentará en dos asientos diferentes que representan sus dos roles principales: el trono episcopal, como obispa de la diócesis de Canterbury, y después en la cátedra de San Agustín de Canterbury, el primer arzobispo enviado por San Gregorio Magno para evangelizar a los anglosajones en el año 597, donde es reconocido como primado de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana.

Tras ser entronizada, representantes de iglesias anglicanas de todo el mundo se acercarán a saludarla, para visualizar que su liderazgo no es solo para Inglaterra, sino para una familia global de 90 millones de personas.

Aunque la Iglesia y el Estado están unidos en el Reino Unido, el rey no acude a la entronización del arzobispo en Canterbury, si bien la figura del arzobispo es la figura central en la coronación del rey. Todo se debe a un tema jerárquico. Al ser el arzobispo la máxima autoridad espiritual, si el rey acudiese, su presencia —como jefe de Estado y gobernador supremo— eclipsaría la figura del nuevo arzobispo en su propio momento de ascenso. Aun así, el rey enviará una carta que el deán de la catedral leerá en voz alta al inicio de la ceremonia, autorizando la elección, lo que sirve como su "presencia jurídica" sin necesidad de estar allí físicamente.

Para evitar conflictos y que el foco esté en el nuevo líder espiritual, el rey delega en el príncipe de Gales, quien ha declarado recientemente, que la religión forma parte de su deber institucional, aunque insiste en que la vivirá adaptándola a su realidad personal y familiar. "Puede que no vaya a la iglesia todos los días, pero creo en ella, quiero apoyarla y este es un aspecto importante de mi papel actual y próximo, y me lo tomaré muy en serio, a mi manera".