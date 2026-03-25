Primera gran crisis de Meloni: caen dos altos cargos de Justicia y la ministra que se negaba a dimitir

La significativa derrota de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el referéndum judicial ha dañado a su gobierno, que ha derivado en la salida de dos polémicos responsables del Ministerio de Justicia y un conflicto con la cuestionada ministra de Turismo, que se niega a dimitir a pesar de la presión.

Hasta hace apenas cuatro días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá en 2027, estaba con cielos despejados. Sin embargo, han llegado importantes chubascos con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la Justicia. El resultado más inmediato ha sido la alegría de la oposición, que rechazaba en bloque la reforma. Un día después de la consulta, Meloni solo ha publicado un vídeo en el que ha prometido "seguir adelante" con determinación.

Sin embargo, en la tarde del martes empezaron a caer los primeros peones a los que, de un modo o de otro, responsabiliza del batacazo: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

El primero, miembro de su partido, Hermanos de Italia, ha sido una de las piedras en el zapato del Ejecutivo desde hace tiempo: ha sido condenado por revelar secretos sobre un preso anarquista y asistió a una fiesta de fin de año en la que otro diputado disparó un arma de fuego, entre otras polémicas. Por si esto no fuera suficiente, Delmastro ha perjudicado la campaña al trascender que compartía una empresa con la hija de un conocido mafioso romano. Finalmente ha dimitido, aunque prometiendo que "nunca" hizo "nada incorrecto".

La segunda, de la 'berlusconiana' Forza Italia, que también enfadó al Gobierno de Meloni después de comparar a los jueces con "un pelotón de fusilamiento". Además, se enfrenta a una investigación sobre la liberación de un criminal libio en un avión del Estado italiano.

La ministra de Turismo se niega a dimitir

Meloni quiere apagar todos los fuegos y seguir adelante sin grandes polémicas como había hecho hasta ahora. Por ello, tras las dimisiones ya mencionadas, la primera mibistra italiana está buscando forzar la renuncia de una de sus ministras más controvertidas. Se trata de Daniela Santanchè, titular de Turismo, veterana del partido de Meloni e imputada en varios casos judiciales.

Meloni le ha pedido que dimita públicamente y por escrito, en un comunicado insólito en el que agradecía las dimisiones de Delmastro y de Bartolozzi e invitaba a Daniela Santanchè -con nombre y apellido- a seguir sus pasos en respeto de "la misma línea de sensibilidad institucional". Sin embargo, la ministra resiste y sigue acudiendo a su ministerio sin dar declaraciones. Este pulso ha pillado a Meloni lejos, en un viaje a Argelia en el que busca más gas para paliar los estragos de la guerra en Oriente Medio.

Santanchè también está siendo presionada por sus compañeros: "Si te lo pide la presidenta, lo tienes que hacer", ha zanjado desde la radio pública RAI el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Fabio Rampelli. Si la ministra se resiste y no abandona, Meloni debería pedir su cese al Parlamento y posteriormente al presidente de la República, Sergio Mattarella. De hecho, el opositor Movimiento 5 Estrellas ya ha presentado una moción de censura contra la polémica ministra.

La oposición ha exigido en el Parlamento la comparecencia urgente de Meloni. "No puede seguir haciendo como si nada. Su Gobierno ha entrado en crisis evidente", ha reclamado la diputada del Partido Demócrata, Chiara Braga.