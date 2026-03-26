Tariq Ramadán ha sido condenado a 18 años de cárcel por el Tribunal Penal de París, que ha aceptado la petición de pena que había hecho la Fiscalía considerándolo culpable de tres violaciones. El juicio, que ha durado tres semanas, se ha celebrado sin que el acusado estuviese presente, una medida que habían pedido sus abogados, pues el ya condenado Ramadán padece esclerosis múltiple.

El proceso ha durado ocho años desde que en enero de 2018 fue detenido tras haber sido presentadas contra él dos denuncias por violación y actos de violencia. Otras mujeres habían anunciado que estaban valorando también presentar una denuncia.

La primera en formalizar la denuncia, el 20 de octubre de 2017, fue su antigua seguidora Henda Ayari, que contó a diversos medios de comunicación franceses cómo fue "víctima de una grave agresión sexual" por parte de Ramadán en marzo de 2012 en París. "Para él, o vas con velo o se te viola", señaló entonces Ayari, de 40 años, tras explicar que los hechos se produjeron en un hotel en el que el teólogo le había dado cita, después de haber tenido contactos por las redes sociales. La mujer aseguró que Ramadán le dijo que "el hecho de quitarse el velo" le hacía a ella "responsable" y que, por eso, "tenía lo que merecía".

Una segunda mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, describió su violación también en un hotel y como una escena de gran violencia durante la que Ramadán la arrastró tirándole del pelo. En aquel momento, el islamista denunció "una campaña de calumnias", tras la que decía ver a sus "enemigos de siempre".

Salafista e idolatrado por la izquierda

Tariq Ramadán es ciudadano suizo, pero su familia es de origen egipcio; de hecho, como ya hemos comentado, es nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes, la organización islamista que ha tenido un papel esencial en la expansión del islam más radical durante el siglo XX y que está en el origen de diversas bandas terroristas como Hamás.

Se define a sí mismo como "salafista reformista", un término contradictorio en sí mismo, y su ideología se resumiría, de una forma básica, diciendo que el islam es la solución a todos los problemas de la sociedad actual.

Se da la circunstancia de que en 2005 participó en un acto de la Fundación Atman, vinculada al Grupo Prisa y, por entonces, con mucha relación con el PSOE. Su presencia provocó la ausencia del embajador de Israel en España, que había sido invitado al mismo encuentro.

Encontramos su firma en varios artículos de El País, el último, de febrero de 2015. En ese mismo año, en una entrevista concedida a El Mundo, Ramadán echó la culpa a Francia de los atentados islamistas sufridos por el país galo: "Debe abrir un gran debate sobre sus políticas en África o sobre cómo su gobierno está actuando en Irak respaldando de un modo muy extraño los bombardeos".

En noviembre de 2017, Ramadán fue protagonista de la revista satírica Charlie Hebdo. Aparecía en su portada con un pene erecto y afirmando "soy el sexto pilar del islam". Por ello, el personal del semanario sufrió amenazas de muerte.