La gigante alimentaria suiza Nestlé ha denunciado el asombroso robo de un cargamento completo de 12 toneladas de barritas KitKat, un botín que asciende a 413.793 unidades de su nueva gama de productos.

El robo: de Italia a ninguna parte

El camión, cargado con el dulce cargamento, partió a principios de esta semana de una planta de producción en el centro de Italia con destino a un centro de distribución en Polonia. Sin embargo, el vehículo nunca llegó a su destino y actualmente se encuentra en paradero desconocido junto con toda la mercancía.

Nestlé ha advertido que este incidente podría provocar escasez de KitKats en los estantes europeos justo antes de la temporada de Pascua, una de las épocas de mayor consumo.

Investigación en curso

La compañía está colaborando estrechamente con las autoridades locales y socios de la cadena de suministro para localizar el cargamento.

Un sistema de rastreo para los 'amantes de lo ajeno'

Aunque el robo parece haber sido ejecutado con precisión, Nestlé cuenta con una medida de seguridad: cada barrita robada tiene un código de lote único.

Cualquier consumidor, minorista o mayorista puede escanear el código en el paquete.

Si el producto pertenece al lote robado, el escáner mostrará instrucciones sobre cómo alertar a la compañía para recolectar pruebas.

"Parece que algunos se han tomado demasiado en serio nuestro lema de 'tomarse un respiro' (have a break) y se han tomado un respiro con más de 12 toneladas de nuestro chocolate", bromeó un portavoz de la marca según reporta CBS News.

Este incidente se suma a otros casos históricos de "robos dulces" en la región, como el de un camionero condenado recientemente por desviar 12,5 toneladas de chocolate en España para revenderlas por una fracción de su valor real.