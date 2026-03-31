Así es el secreto de Islandia para calentar los hogares a -20 grados bajo cero

Mientras en España y en otros lugares del viejo continente peleamos día a día con elevadas facturas de gas y luz, en Islandia tienen su propio secreto para solucionar este problema de manera natural y más barata. Aprovechan el calor de sus volcanes para mantener sus hogares a 20 °C incluso en las peores épocas del año.

En Islandia usan un sistema de calefacción geotérmico que bombea agua hirviendo directamente desde el subsuelo hasta los radiadores de casi todo el país. Aunque en ocasiones sea hostil la ubicación geográfica de Islandia, situada sobre una de las zonas volcánicas más activas del planeta, ahí reside su potencial para solucionar sus problemas caseros. Las reservas de agua subterránea, calentadas de forma natural por el magma terrestre, son extraídas a la superficie y distribuidas a través de una red pública de conductos aislados térmicamente.

La disponibilidad es absoluta y funciona las 24 horas del día, llegando a más del 90% de las viviendas islandesas. Gracias a ello, los ciudadanos disfrutan de suelos radiantes y agua caliente constante, manteniendo una temperatura confortable en el interior aunque en el exterior se alcancen los -20°C, algo que en otros sitios haría la vida casi imposible.

El nivel de aprovechamiento es excelso. El agua que sobra tras calentar las casas no se desperdicia y se usa para climatizar piscinas públicas al aire libre, mantener la producción en invernaderos agrícolas durante el invierno e incluso derretir el hielo de las carreteras.