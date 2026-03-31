Meloni mantiene el veto y niega a Estados Unidos el uso de Sigonella para operaciones ligadas a Irán

El Gobierno de Giorgia Meloni ha respaldado la decisión de impedir que aviones militares de Estados Unidos utilicen la base siciliana de Base aérea de Sigonella en el marco de operaciones relacionadas con la ofensiva contra Irán, reafirmando así la línea marcada por Roma en las últimas semanas.

La negativa se ha adoptado por el ministro de Defensa, Guido Crosetto, después de que el jefe del Estado Mayor, Luciano Portolano, le informara de un plan de vuelo estadounidense que contemplaba una escala en Sigonella antes de dirigirse a bases cercanas al escenario del conflicto. Según las comprobaciones realizadas, esos vuelos no podían considerarse ni rutinarios ni logísticos, por lo que quedaban fuera de los acuerdos bilaterales vigentes.

Fuentes militares italianas han indicado que la solicitud no se ajustaba a los tratados que regulan el uso de instalaciones en territorio italiano, y además no se había tramitado con la debida antelación ni mediante los canales habituales. Ante esta situación, se ha comunicado a las autoridades estadounidenses que no tenían autorización para aterrizar en la base.

Italia se ampara en los acuerdos

El Ejecutivo italiano ha reiterado su posición oficial en un comunicado en el que asegura que "cada solicitud se examina con atención, caso por caso, como siempre se ha hecho en el pasado" y que se actúa "en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directrices expresadas por el Gobierno ante las Cámaras".

En esta línea, el Gobierno subraya que "la línea del Ejecutivo es clara, coherente y ya ha sido plenamente compartida con el Parlamento, sin ninguna modificación", insistiendo en que cualquier operación no prevista deberá someterse a los procedimientos establecidos.

A comienzos de marzo, el Gobierno de Meloni ya había manifestado que la actuación de Estados Unidos contra Irán suponía una vulneración del derecho internacional y adelantó que el uso de bases italianas seguiría un criterio similar al adoptado por España.

Pese a esta decisión, Roma insiste en que no hay deterioro en las relaciones bilaterales y recalca que "no se registran puntos críticos ni fricciones con los socios internacionales" y que las relaciones con Estados Unidos "son sólidas y se caracterizan por una colaboración plena y leal".