El canciller alemán Friedrich Merz recibió este lunes en Berlín al presidente sirio, Ahmed al Shara, en un encuentro que tuvo como tema esencial el futuro del casi millón de sirios que buscaron refugio en Alemania durante la guerra civil en una llegada masiva que se produjo fundamentalmente en los años 2015 y 2016 y que ahora el Gobierno alemán intenta empujar a regresar.

En la reunión de casi 90 minutos con Al Shara, se tocaron temas como la necesidad del respeto a las minorías sirias tras la llegada al poder del islamista, así como de la reconstrucción imprescindible para facilitar el regreso de los emigrados. El Gobierno alemán afirmó que ayudaría a Siria a reconstruir su infraestructura civil con hospitales y escuelas con 200 millones este año.

Ante la prensa, Friedrich Merz se refirió al regreso de los refugiados ofreciendo una cifra concreta: aspira a que en los próximos tres años regresen a Siria unos 800.000 inmigrantes en Alemania, un deseo que, dijo, sería compartido por Al Shara.

"A largo plazo, en los próximos tres años, y este también ha sido el deseo del presidente Al Shara, alrededor del 80 por ciento de los sirios que residen actualmente en Alemania deberían regresar a su país de origen", dijo Merz ante el presidente sirio ante la prensa. El líder conservador apuntó que era necesaria una "opción de repatriación fiable" y "cooperación con Siria" y mencionó a "quienes han abusado de nuestra hospitalidad" y los que "no respetan nuestras leyes". Sus palabras llegan días después de un debate en el Bundestag sobre violencia contra las mujeres en el que Merz levantó críticas en la oposición por afirmar que "una parte considerable de la violencia proviene de la comunidad inmigrante".

Mientras, Al Shara estimó que entre los refugiados en Alemania, que él estimó en 1,3 millones, hay alrededor de 6.000 médicos que trabajan en hospitales alemanes. "Estamos colaborando con nuestros socios en el Gobierno alemán para establecer un programa migratorio que permita a los profesionales sirios contribuir a la reconstrucción de su patria sin renunciar a la vida que han construido en Alemania en beneficio de quienes deseen quedarse", manifestó.

Merz apuntó que la situación en Siria ha mejorado de forma sustancial un año después del derrocamiento de Bashar al Asad y que es necesario revaluar las necesidades de asilo. Quien no tenga derecho de residencia, señaló, deberá regresar al país. En cuanto a los planes para incentivar un regreso masivo, mencionó el próximo viaje de una delegación alemana a Siria para facilitar la coordinación entre los dos países.

En 2025, según la Oficina Federal de Inmigración, solicitaron el regreso a Siria 5.976 personas. El Gobierno alemán ofrece para el regreso el pago del desplazamiento hacia el aeropuerto, el billete de avión, una ayuda para el viaje de 200 euros (100 euros en caso de menores), asistencia médica en destino de un máximo de 2.000 euros durante tres meses y una ayuda única inicial de 1.000 euros por persona (500 para menores de 18 años) y de un máximo de 4.000 euros por familia.

Las declaraciones de Merz y sus menciones a una cifra concreta de repatriados han generado críticas entre la oposición y también dentro de la propia coalición. La vicepresidenta del SPD, Anke Rehlinger, ha señalado que "no es prudente" hablar de números y plazos porque "eso genera expectativas que quizás no pueda cumplir" y ha mencionado a los sirios bien "integrados" en la sociedad alemana. Mientras, la diputada de Los Verdes Luise Amtsberg ha tachado sus palabras de "vergonzosas" y ha dicho que está preocupando a "cientos de miles de sirios" que tienen ahora la "impresión" de que tendrán que marcharse.