Rusia cifra en 38 los drones ucranianos derribados en un ataque contra Leningrado

Las autoridades de la Federación Rusa han confirmado a primera hora de este martes la interceptación y destrucción de casi cuarenta aparatos no tripulados lanzados por el Ejército de Ucrania. Este episodio se enmarca en una nueva oleada de ofensivas aéreas dirigidas contra la estratégica región situada frente al golfo de Finlandia, un área clave para las infraestructuras logísticas y energéticas de Moscú.

"A las 6:00 horas se habían derribado un total de 38 aparatos sobre la región", ha informado el gobernador de la zona, Alexander Drozdenko, a través de su canal oficial de Telegram. Según las autoridades locales, los sistemas de defensa antiaérea lograron neutralizar la principal amenaza, aunque la caída de los fragmentos ha generado diversas complicaciones en el territorio, especialmente en el puerto de Ust Luga.

Este importante enclave comercial, que alberga una destacada terminal de carbón y de fertilizantes para la exportación, se ubica en la costa sur del golfo de Finlandia, justo donde desemboca el río Luga. Las instalaciones afectadas destacan por su proximidad a la frontera con Estonia, país miembro de la OTAN, y se encuentran a unos 110 kilómetros de la histórica ciudad de San Petersburgo, lo que evidencia la cada vez mayor capacidad militar ucraniana para alcanzar objetivos a gran profundidad dentro del espacio aéreo controlado por el Kremlin.

Además de las infraestructuras portuarias, Drozdenko ha detallado que en la población de Molodtsovo, perteneciente al distrito de Kirovsky, los restos de los proyectiles han provocado diversos desperfectos materiales. En concreto, los cascotes impactaron violentamente contra los cristales de tres edificios residenciales, afectaron gravemente a dos aulas de una escuela secundaria local y dañaron las instalaciones de un centro de la Seguridad Social que, según apuntaron las fuentes oficiales, se encontraba actualmente en pleno proceso de renovación integral.

El impacto de las interceptaciones antiaéreas también ha dejado trágicas consecuencias entre la población civil. El máximo responsable del Ejecutivo regional ha lamentado confirmar que tres personas han resultado heridas, precisando además que dos de ellas son menores de edad. Todos los afectados han requerido asistencia médica de urgencia y han sido trasladados de inmediato al Hospital Shlisselburg, donde en estos momentos se recuperan de las lesiones sufridas durante el ataque nocturno.

Como consecuencia directa de esta ofensiva perpetrada a lo largo de la madrugada del lunes al martes, los equipos de emergencia y rescate rusos tuvieron que intervenir con notable rapidez. Los cuerpos de bomberos han logrado extinguir varios incendios en una zona de garajes y en una sala de calderas cercana, evitando in extremis que las llamas se propagasen a otras estructuras colindantes y agravaran el balance global de los daños.

Este tipo de operaciones organizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas se ha vuelto una constante cada vez más frecuente en los últimos meses de conflicto. El Gobierno de Volodímir Zelenski busca de esta manera mermar de forma directa la capacidad logística y económica de la maquinaria bélica rusa, golpeando infraestructuras estratégicas, depósitos de combustible y zonas portuarias esenciales para sostener las exportaciones que financian la invasión de su territorio.