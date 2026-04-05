Los alemanes de menos de 45 años tendrán que pedir permiso al Ejército para salir del país más de tres meses

El Gobierno germano que preside Friedrich Merz ha introducido una polémica medida dentro de la reciente modificación de su Ley del Servicio Militar. Los varones con una edad comprendida entre los 17 y los 45 años tendrán que obtener la autorización de las Fuerzas Armadas para realizar estancias fuera de sus fronteras que superen los tres meses. Esta normativa, adelantada por medios como el Frankfurter Rundschau y Der Spiegel, ha pasado inicialmente desapercibida tras su entrada en vigor el pasado mes de enero.

La modernización del reclutamiento incluye la reintroducción de elementos obligatorios. El Ejecutivo tiene sobre la mesa la posibilidad de aplicar un reclutamiento forzoso si no se alcanza la cuota de voluntarios necesaria. El objetivo estratégico es alcanzar la cifra de 260.000 soldados en activo, frente a los 184.000 actuales, así como disponer de 200.000 reservistas para el año 2035.

En virtud de esta reforma, todos los ciudadanos mayores de 18 años recibirán durante este año un formulario oficial. A través de este documento, el Estado evaluará su motivación y su aptitud para la defensa. La cumplimentación y respuesta de este cuestionario es de carácter obligatorio para los varones, mientras que para las mujeres se mantiene como un trámite puramente voluntario. Además, para aquellos nacidos a partir del 1 de enero de 2008, el preceptivo examen médico también será imperativo.

Aunque el envío masivo de los formularios se producirá a lo largo de los próximos meses, la exigencia de pedir permiso para residencias prolongadas en el exterior ya es plenamente operativa. Anteriormente, esta restricción de movimientos ya existía en la legislación, pero su aplicación estaba estrictamente limitada a casos extremos de tensión o situaciones de defensa nacional definidas por el Parlamento o la OTAN.

Sin embargo, con la nueva redacción, la norma se aplica de manera permanente. Esto afecta a cualquier ciudadano en edad de servir que decida salir del país para cursar un semestre académico, aceptar un contrato de trabajo o emprender un viaje de larga duración. El Ministerio de Defensa ha confirmado que esta obligación de solicitar autorización rige al margen de que exista o no un escenario bélico inminente.

El propósito oficial de esta exigencia burocrática es mantener actualizado un registro fiable y completo de efectivos disponibles ante hipotéticas emergencias de seguridad. El texto legal estipula que el visto bueno debe concederse para el período en que la persona no esté llamada a filas, por lo que, en la práctica, no está prevista la denegación de la solicitud. No obstante, el trámite de presentarla sigue siendo de obligado cumplimiento.

El departamento que dirige el ministro Boris Pistorius ha admitido que las consecuencias prácticas de esta regla son profundas. Por este motivo, el Gobierno trabaja actualmente en redactar regulaciones específicas que permitan establecer excepciones a esta carga administrativa. Mientras tanto, fuentes ministeriales consideran que la solicitud está concedida de facto mientras el alistamiento siga siendo voluntario, recordando además que la ley no prevé por el momento ningún tipo de sanciones por su incumplimiento.