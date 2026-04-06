Vance acude al rescate de Orbán, muy por detrás de Magyar en las encuestas

Última semana de una campaña electoral crucial para Hungría y para la Unión Europea, en la que el todopoderoso Viktor Orbán puede perder el poder tras 16 años consecutivos de monopolio y control absoluto del mismo.

Un primer ministro que no sólo es el aliado de Vladimir Putin, al que reporta de forma habitual sobre todo lo que se trata en los Consejos Europeos, convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza dentro de la UE, sino que es también el favorito de EEUU, algo que han declarado de forma explícita tanto Donald Trump como más recientemente Marco Rubio.

Trump, muy en su línea y su gusto por los líderes duros y autoritarios, escribió en la red social X que Orbán es "un líder verdaderamente fuerte y poderoso", un apoyo que ha hecho público en otras ocasiones. La última vez que Orbán y Donald Trump se encontraron fue en noviembre de 2025, en la Casa Blanca.

En estos momentos, y a tenor de las últimas encuestas, Orbán tiene muy complicado revalidar su mandato, aunque su control de los resortes del poder y el juego sucio no pueden hacer descartar nada. Pero si se cumple lo que vaticinan los últimos sondeos el 12 de abril se produciría un vuelco histórico en favor de Péter Magyar —con un apoyo masivo del 56% de los votantes decididos, dejando al Fidesz de Orbán en un escuálido 37%— y se podría poner fin al sistema político construido por Viktor Orbán durante los últimos 16 años. Aunque desmantelar el entramado institucional construido por Orbán no va a ser algo fácil para Magyar, en caso de que se confirme su victoria el próximo domingo.

Es en este contexto en el que hay que encuadrar el viaje anunciado del vicepresidente de los EEUU, J.D. Vance, a Budapest, que tiene previsto reunirse con Orbán este martes. Según informa el portal progubernamental Index.hu se espera que los dos políticos comparezcan ante la prensa hacia el mediodía de mañana martes y que por la tarde participen juntos en un mitin político del Fidesz, el partido de Orbán. La Casa Blanca ha indicado que el discurso versaría sobre la "importante alianza entre EEUU y Hungría", se entiende en tanto y cuanto siga Orbán en el poder.

La visita a Budapest del vicepresidente de EEUU tiene lugar unos dos meses después de la del secretario de Estado, Marco Rubio, durante la cual se firmó un acuerdo de cooperación en energía nuclear civil.