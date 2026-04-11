Este 12 de abril puede ser un día histórico en Hungría si se cumplen los pronósticos y el líder opositor Péter Magyar se impone en las elecciones a Viktor Orbán. En sus horas más bajas, Orbán ha recibido un último apoyo en la jornada previa de Donal Trump. La Casa Blanca no es indiferente a esta cita electoral y ha decidido implicarse de lleno con el mensaje difundido por el presidente de Estados Unidos. De esta manera, Trump ha prometido respaldo económico total al primer ministro húngaro justo cuando el histórico aliado europeo afronta las elecciones más inciertas desde su llegada al poder hace ya dieciséis años.

A través de las redes sociales, Trump ha asegurado que su Administración está dispuesta a emplear "todo el poder económico de Estados Unidos" para reforzar la economía húngara si Orbán continúa al frente del Gobierno. Toda una declaración de intenciones que llega en plena recta final de campaña y que evidencia la preocupación del bloque conservador internacional ante un posible cambio político en Budapest.

El presidente estadounidense ha defendido además que el "liderazgo continuo de Orbán" garantizaría la prosperidad futura del país, dejando claro que Washington ve en el dirigente húngaro a uno de sus principales socios ideológicos en Europa.

Encuestas adversas y clima de cambio

El apoyo explícito de Trump se produce en un contexto radicalmente distinto al de anteriores comicios. Los últimos sondeos apuntan a un vuelco histórico que podría poner fin al dominio político del líder conservador, en el poder desde 2010.

Las encuestas sitúan por primera vez con ventaja clara al opositor Peter Magyar, exmiembro del propio sistema político de Orbán convertido ahora en su principal adversario. Su formación, Tisza, habría logrado aglutinar a una oposición tradicionalmente fragmentada y lidera los sondeos con diferencias que oscilan entre los seis y los dieciocho puntos, según distintas mediciones demoscópicas. El propio Orbán ha cuestionado los sondeos en redes sociales.

Zestawienie sondaży wyborczych:

ośrodki związane z rządem ostrożnie szacują zwycięstwo Fidesz, a ośrodki opozycyjne dają ogromne zwycięstwo partii Tisza, propagując tezę o ogromnym zwycięstwie Magyara.

Sondaży opozycyjnych jest więcej, więc jak się wyciąga średnią... wiadomo... pic.twitter.com/rFFUIMyCch — 🇭🇺Viktor Orbán PL🇵🇱 (@OrbanPl) April 10, 2026

El fenómeno Magyar ha alterado completamente el tablero político húngaro. Antiguo insider del entorno gubernamental, su ruptura pública con el Ejecutivo tras denunciar corrupción y desgaste institucional ha conectado con un electorado cansado del estancamiento económico y de los constantes choques entre Budapest y Bruselas.

Washington respalda a Orbán frente a Bruselas

La implicación estadounidense no se limita a las declaraciones de Trump. El vicepresidente JD Vance viajó esta misma semana a Budapest para mostrar apoyo directo al primer ministro húngaro y denunciar lo que calificó como una campaña de injerencia extranjera impulsada desde la Unión Europea para provocar la caída del Gobierno conservador.

Viktor jest mężem stanu i widzieliśmy jak rozmawiał w stolicach Europy o konieczności zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dwoma przywódcami, którzy najwięcej zrobili, by zakończyć ten niszczący konflikt są Donald Trump i Viktor Orbán.

- J.D. Vance🇺🇸 w Budapeszcie pic.twitter.com/Cq7HL0JOP0 — 🇭🇺Viktor Orbán PL🇵🇱 (@OrbanPl) April 8, 2026

Orbán ha sido durante años el principal referente del llamado modelo de "democracia iliberal" europea y uno de los líderes más enfrentados con las instituciones comunitarias en cuestiones como inmigración, soberanía nacional o políticas sociales. Su eventual derrota supondría un giro estratégico relevante en Europa Central y abriría la puerta a un acercamiento de Budapest a Bruselas y a la recuperación de fondos europeos congelados.

Una votación con impacto continental

La batalla electoral húngara se ha convertido así en algo más que unos comicios nacionales. Para los aliados conservadores internacionales representa la defensa de uno de sus bastiones políticos en Europa; para la oposición, la oportunidad histórica de cerrar una etapa iniciada hace más de una década.

A un día para que se abran las urnas, Hungría se prepara para decidir si Viktor Orbán logra resistir una vez más contra pronóstico o si el ascenso meteórico de Peter Magyar marca el final de una de las eras políticas más largas y controvertidas del continente.