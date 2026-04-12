Un Modigliani saqueado por los nazis regresa a su legítimo heredero 80 años después

Philippe Maestracci, de 81 años, es el único nieto de un marchante de arte de origen judío, cuya galería en París fue saqueada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Justicia estadounidense ha decidido devolverle una valiosa obra de Amedeo Modigliani tras casi dos décadas de batalla judicial: "Estoy feliz por mi abuelo y por su memoria", ha declarado en una entrevista publicada este domingo por Le Figaro. "Después de tantos años, lo que le hicieron a mi abuelo ha sido reparado".

La obra en cuestión, L'homme assis à la canne (El hombre sentado con bastón), fue pintada in 1919 y está valorada en unos 21,5 millones de euros. El retrato representa a Georges Menier, figura destacada de la industria chocolatera francesa. Sin embargo, para Maestracci, el valor económico queda en un segundo plano frente al significado histórico y familiar de la restitución.

La historia se remonta a 1940, cuando el marchante judío, Oscar Stettiner, huyó de París ante el avance alemán. Tres años después fue detenido y su galería, desvalijada. En 1944, sus obras fueron subastadas en el Hôtel Drouot. Aunque un Tribunal francés anuló la venta en 1946 y ordenó la devolución de las piezas, el Modigliani nunca regresó a manos de su propietario antes de su muerte en 1948.

Décadas más tarde, en 1996, el cuadro reapareció en el mercado internacional en una subasta de Christie's en Londres. La obra fue puesta a la venta por los sucesores de John Van der Klip, quien la adquirió en Drouot y sostenía que ya no estaba en su poder cuando la Justicia francesa ordenó su restitución. En esa misma subasta fue adquirida por el coleccionista David Nahmad, afincado en Nueva York.

El caso volvió a cobrar relevancia en 2008, cuando Nahmad intentó revender la pintura, pero no pudo hacerlo debido a dudas sobre su procedencia. Estas lagunas impulsaron nuevas investigaciones que desembocarían años después en un giro decisivo.

Ese momento llegó en 2025, cuando se presentaron ante la Justicia neoyorquina 54 pruebas documentales, entre ellas archivos que mencionaban explícitamente el robo y el nombre de la familia Stettiner. Estos documentos resultaron determinantes para que los jueces ordenaran finalmente la restitución de la obra.

Según Le Figaro, la resolución marca un nuevo precedente en la devolución de bienes expoliados durante el nazismo. No obstante, aún queda por determinar cómo y cuándo se hará efectiva la restitución, mientras la colección Nahmad estudia la posibilidad de recurrir la decisión.