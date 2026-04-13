El conservador que ha destronado a Orbán acorralado por su exmujer y un vídeo sexual

La victoria de Péter Magyar en las elecciones húngaras ha supuesto un vuelco histórico en el país. Su partido Tisza logró imponerse con una mayoría absoluta que pone fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán, marcando un cambio de ciclo político sin precedentes.

Hasta 2024, Magyar era prácticamente desconocido para la opinión pública. Abogado de formación, su salto a la primera línea política ha sido muy rápido. Él mismo se ha definido como conservador, defensor de la familia, el cristianismo y la nación, aunque con una orientación claramente europeísta.

Su vida privada ha generado un gran interés. Su relación más relevante fue con Judit Varga, con quien se casó en 2006 tras conocerse en una fiesta. La pareja tuvo tres hijos y durante años formó uno de los matrimonios más influyentes del entorno político húngaro. Tras la ruptura, en 2024, mantuvo una relación con la empresaria húngara Evelin Vogel. La relación terminó en el verano de 2024 y derivó en una denuncia por chantaje. Según explicó Magyar, su expareja le habría exigido una elevada suma de dinero, además de presionar a varios miembros de su partido.

Posteriormente, se le vinculó con Ilona Szabó, una relación nunca confirmada oficialmente, pero alimentada por las apariciones públicas conjuntas y un vídeo en redes sociales en el que el político la definía como la mejor asistente del mundo "sin la cual la vida se detendría".

Unas acusaciones cruzadas tras el divorcio

Uno de los episodios más delicados en su trayectoria pública surgió tras su separación de Judit Varga. La crisis se enmarca en el escándalo del indulto presidencial firmado por Katalin Novák, que benefició a un funcionario condenado por encubrir abusos sexuales a menores. El caso provocó la dimisión tanto de Novák como de Varga y desató una crisis institucional.

Magyar decidió hacer públicas conversaciones con su exmujer en las que ella denunciaba las presiones dentro del Ejecutivo para manipular documentos y proteger a funcionarios implicados en casos de corrupción. La respuesta no tardó en llegar. Judit Varga acusó públicamente a Magyar de violencia doméstica y chantaje, acusaciones que él negó rotundamente, asegurando que se trataba de un intento para desacreditarle políticamente.

La exministra se reafirmó posteriormente con unas declaraciones muy duras: "La traición no es un logro, sobre todo si es una traición a nuestra propia familia". Y añadió: "¿Qué clase de persona es esta? Cuando su mujer ya no puede soportar más el increíble drama y maltrato que está viviendo y anuncia que quiere divorciarse, él recurre a una vil manipulación. Y mientras llora y suplica, aterrorizándola alternativamente con que no puede divorciarse, empieza a chantajearla".

El vídeo sexual que nunca vio la luz

Otra de las controversias más sonadas tuvo lugar en febrero de 2026, cuando comenzó a circular en una web anónima un supuesto vídeo íntimo del político. La página mostraba la imagen de un dormitorio desordenado y alimentó los rumores sobre el contenido, que incluía una supuesta relación sexual e incluso consumo de drogas.

El vídeo nunca llegó a difundirse. El propio Magyar reaccionó rápidamente, explicando que en agosto de 2024, tras una fiesta, mantuvo una relación sexual consentida con una mujer en un apartamento de Budapest. Según su versión, el encuentro fue grabado con métodos "de servicios secretos", algo que calificó como una trampa y por lo que presentó una denuncia.