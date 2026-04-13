La salida de Orbán abre la puerta a desbloquear 90.000 millones de ayuda europea a Ucrania

La victoria electoral de Péter Magyar en Hungría marca un punto de inflexión tanto en la política interna del país como en la Unión Europea. Tras 16 años de hegemonía de Viktor Orbán, el nuevo Gobierno se enfrenta ahora a la tarea de redefinir la relación con Bruselas. Y, en paralelo, contribuirá a desbloquear decisiones clave que habían quedado paralizadas, entre ellas un paquete de ayuda de unos 90.000 millones de euros destinado a Ucrania.

Durante su mandato, Orbán convirtió a Hungría en el principal foco de bloqueo dentro de la UE en cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania. La necesidad de unanimidad en determinadas decisiones permitió a Budapest frenar iniciativas respaldadas por el resto de socios comunitarios. El caso más significativo fue el veto a un préstamo conjunto para apoyar a Kiev, aprobado políticamente por los líderes europeos pero pendiente de implementación efectiva.

Ese bloqueo no respondía únicamente a una posición ideológica. El Gobierno húngaro lo vinculó a intereses estratégicos, como la dependencia energética del país respecto al crudo ruso y la disputa en torno al oleoducto Druzhba. Orbán llegó a condicionar su apoyo a la reanudación del suministro, en un contexto de creciente tensión con Ucrania y de críticas reiteradas a las sanciones europeas contra Moscú.

Aliada de nuevo de la UE y la OTAN

El resultado de las elecciones cambia este escenario. Magyar, que obtuvo una amplia mayoría parlamentaria, ha prometido un giro claro hacia posiciones pro-europeas. En su discurso de victoria, aseguró que Hungría "recuperará su lugar en Europa" y volverá a actuar como un aliado fiable dentro de la UE y la OTAN. Entre sus prioridades inmediatas figura un viaje a Bruselas para negociar el desbloqueo de fondos europeos congelados y restablecer la confianza institucional.

Este cambio de rumbo podría tener efectos directos sobre la ayuda a Ucrania. La desaparición del veto húngaro elimina el principal obstáculo político que impedía avanzar en el paquete de 90.000 millones de euros a Ucrania. Una decisión que, de materializarse, tendría un impacto significativo en la estabilidad económica de Ucrania.

Sin embargo, este desbloqueo no se espera que sea inmediato. La aprobación definitiva de los fondos requerirá nuevos acuerdos formales.

"Es importante cuando se impone el enfoque constructivo. Ucrania siempre ha aspirado a relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos listos para avanzar en la cooperación con Hungría", ha señalado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en redes sociales.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails. Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

"Estamos listos para reunirnos y trabajar constructivamente en beneficio de las dos naciones, así como por la paz, seguridad y estabilidad en Europa", ha asegurado Zelenski.

Aun así, el relevo en Budapest ha sido recibido con optimismo por parte de las instituciones europeas y varios Estados miembros, que ven en la nueva etapa una oportunidad para reforzar la unidad comunitaria en un momento especialmente delicado. La guerra en Ucrania sigue exigiendo una respuesta coordinada, y la posición de Hungría, hasta ahora discordante, podría alinearse con la del resto del bloque.