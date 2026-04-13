Líderes europeos felicitan a Péter Magyar por su victoria: "Hungría ha elegido Europa"

Las elecciones celebradas este domingo en Hungría han provocado una reacción inmediata de los principales líderes europeos, que han felicitado al candidato Péter Magyar por su victoria y han subrayado el significado político del resultado en clave comunitaria.

El triunfo de Magyar, en unos comicios que distintos dirigentes han interpretado como un referéndum sobre la relación de Hungría con la Unión Europea, ha sido recibido con mensajes de apoyo y voluntad de cooperación por parte de las instituciones europeas y de varios jefes de Estado y de Gobierno.

La reacción de los políticos españoles

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que "hoy ganan Europa y los valores europeos" y ha felicitado a los ciudadanos húngaros por unas elecciones que ha calificado de históricas. Sánchez ha expresado además su intención de colaborar con el nuevo líder húngaro "por un futuro mejor para todos los europeos".

Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la victoria de Péter Magyar supone "una gran noticia" al reforzar la presencia del Partido Popular Europeo. Feijóo ha destacado que Hungría ha votado "masivamente por un partido europeísta" en un contexto de incertidumbre, y ha vinculado el resultado con la defensa de la democracia liberal, el Estado de Derecho y el apoyo a Ucrania.

Es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. En tiempos de incertidumbre, Hungría ha votado masivamente por un partido europeísta para que refuerce la estabilidad en el continente. Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de… pic.twitter.com/p5rzamoNYT — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 12, 2026

A quien no ha gustado especialmente esta victoria es al líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha valorado de forma crítica la derrota de Viktor Orbán. Abascal ha sostenido que Hungría era "la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista" y ha advertido de que el cambio político "la pone en peligro". Asimismo, ha defendido el legado de Orbán y ha apelado a continuar la defensa de la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones.

Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. La derrota de Víctor Orban la pone en peligro. Orban deja una Hungría mucho mejor de la que recibió. Y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 12, 2026

Reacciones desde las instituciones europeas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que "Hungría ha elegido Europa" y ha añadido que "el corazón de Europa late esta noche con más fuerza en Hungría". En la misma línea, ha asegurado que la Unión Europea "se fortalece" con este resultado.

Hungary has chosen Europe. Europe has always chosen Hungary. A country reclaims its European path. The Union grows stronger. Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér az európai útjára. Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha destacado la "participación récord" registrada en los comicios, que, a su juicio, refleja el compromiso democrático del país. Costa ha mostrado además su disposición a trabajar con Magyar para "hacer de Europa un lugar más fuerte y próspero".

Record turnout shows the democratic spirit of the Hungarian people. They have spoken—and their will is clear. I look forward to working closely with @magyarpeterMP to make Europe stronger and more prosperous. — António Costa (@eucopresident) April 12, 2026

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha recordado que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa", en referencia al papel del país dentro del bloque comunitario.

Congratulations to Member of @Europarl_EN @magyarpeterMP on the victory in today's national elections in Hungary. Hungary's place is at the heart of Europe 🇪🇺🇭🇺 Gratulálok az @Europarl_HU @magyarpeterMP képviselőnek a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott… — Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2026

Mensajes de los principales líderes europeos

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha felicitado directamente a Magyar y ha señalado que Francia acoge "con satisfacción la victoria de la participación democrática" y el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea. Además, ha abogado por avanzar hacia "una Europa más soberana" en materia de seguridad, competitividad y democracia.

Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez! Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha trasladado sus felicitaciones y ha expresado su intención de colaborar con el nuevo líder húngaro. "Unamos fuerzas por una Europa fuerte, segura y unida", ha indicado.

Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

Desde Austria, el canciller Christian Stocker ha interpretado el resultado como un voto "abrumador" a favor de un futuro proeuropeo y en contra del enfrentamiento político, destacando la voluntad de cooperación entre ambos países.

Die ungarische Bevölkerung hat mit überwältigender Mehrheit das destruktive Gegeneinander abgewählt und sich für eine proeuropäische Zukunft entschieden. Ich gratuliere @magyarpeterMP herzlich zu seinem beeindruckenden Sieg bei den heutigen Parlamentswahlen. Als Nachbar Ungarns,… pic.twitter.com/0oRxjcsDSd — Christian Stocker (@_CStocker) April 12, 2026

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha considerado la victoria de Magyar como un paso hacia el restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la cooperación europea.

Het Hongaarse volk heeft gesproken. Dit markeert een nieuwe stap voor Hongarije en de EU, met hoop op herstel van de democratie, rechtsstaat en Europese samenwerking. Mijn felicitaties aan @magyarpeterMP met zijn historische verkiezingsoverwinning. — Rob Jetten (@MinPres) April 12, 2026

Reacciones en Europa central y del norte

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha mostrado su satisfacción por el resultado y ha celebrado que Hungría, Polonia y Europa estén "de vuelta juntos", en alusión a la alineación política dentro de la Unión Europea.

Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026

En los países nórdicos y bálticos, varios dirigentes han destacado el carácter del resultado. La primera ministra danesa en funciones, Mette Frederiksen, ha afirmado que Hungría "ha elegido a Europa", mientras que el sueco Ulf Kristersson ha calificado la victoria de Magyar de "histórica".

Acting PM Frederiksen: "Big congratulations to @magyarpeterMP with the election victory. European cooperation is essential for a strong Europe. Hungary has chosen Europe. Looking forward to our future cooperation." — Statsministeriet (@Statsmin) April 12, 2026

Congratulations to @magyarpeterMP on TISZA's historic victory in the Hungarian election! I look forward to working closely with you – as Allies and EU Members. This marks a new chapter in the history of Hungary. — Ulf Kristersson (@SwedishPM) April 12, 2026

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha señalado que los votantes han mostrado su voluntad de que Hungría siga siendo un miembro activo de la Unión Europea y de la OTAN. En la misma línea, el estonio Kristen Michal ha hablado de una elección por "una Hungría libre y fuerte" dentro de una Europa unida.

In democratic elections, the Hungarian people have demonstrated their strong will to be an active member of European Union and NATO. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) April 12, 2026

Hungarians have made a historic choice for a free and strong Hungary in a united Europe, rejecting forces that ignore their interests. Congratulations to Péter Magyar on winning the election! I look forward to working together on what unites Estonia, Hungary and Europe. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) April 12, 2026

También han felicitado a Magyar la primera ministra letona, Evika Silina, y el presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien ha descrito el resultado como una "gran victoria de Europa".

Congratulations to @magyarpeterMP on historic victory in elections in Hungary. I look forward to working with you on advancing common European interests and values. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 12, 2026

Big win for Hungary! Big win for Europe! Congratulations to @magyarpeterMP. There are a lot of things we could and should do for the sake of democracy, justice and peace. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 12, 2026

Mención a Orbán y perspectivas de cooperación

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido una de las pocas dirigentes que ha hecho referencia al mandatario saliente, Viktor Orbán, al que ha agradecido su colaboración durante los últimos años. No obstante, ha felicitado a Magyar por su victoria y ha expresado su confianza en mantener una cooperación constructiva entre ambos países.

Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026

A las felicitaciones se han sumado otros líderes europeos, entre ellos los primeros ministros de Croacia, Irlanda, Grecia, Portugal y Luxemburgo, así como los presidentes de Rumanía y Chipre, que han coincidido en destacar la relevancia del resultado para el conjunto de la Unión.

Por el momento, el presidente de Estados Unidos Donald Trump no se ha pronunciado sobre la derrota de Orbán, uno de sus mayores aliados en Europa.