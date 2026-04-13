Menú
Europa

Líderes europeos felicitan a Péter Magyar por su victoria: "Hungría ha elegido Europa"

Los dirigentes de la UE destacan la alta participación y el respaldo a la integración europea tras las elecciones húngaras.

Los dirigentes de la UE destacan la alta participación y el respaldo a la integración europea tras las elecciones húngaras.
Con el edificio del Parlamento como telón de fondo, el presidente del partido opositor Tisza, Péter Magyar (C), se dirige a sus simpatizantes tras la contundente victoria de su formación. EFE/EPA/Robert Hegedus HUNGRÍA FUERA | EFE

Las elecciones celebradas este domingo en Hungría han provocado una reacción inmediata de los principales líderes europeos, que han felicitado al candidato Péter Magyar por su victoria y han subrayado el significado político del resultado en clave comunitaria.

El triunfo de Magyar, en unos comicios que distintos dirigentes han interpretado como un referéndum sobre la relación de Hungría con la Unión Europea, ha sido recibido con mensajes de apoyo y voluntad de cooperación por parte de las instituciones europeas y de varios jefes de Estado y de Gobierno.

La reacción de los políticos españoles

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que "hoy ganan Europa y los valores europeos" y ha felicitado a los ciudadanos húngaros por unas elecciones que ha calificado de históricas. Sánchez ha expresado además su intención de colaborar con el nuevo líder húngaro "por un futuro mejor para todos los europeos".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la victoria de Péter Magyar supone "una gran noticia" al reforzar la presencia del Partido Popular Europeo. Feijóo ha destacado que Hungría ha votado "masivamente por un partido europeísta" en un contexto de incertidumbre, y ha vinculado el resultado con la defensa de la democracia liberal, el Estado de Derecho y el apoyo a Ucrania.

A quien no ha gustado especialmente esta victoria es al líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha valorado de forma crítica la derrota de Viktor Orbán. Abascal ha sostenido que Hungría era "la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista" y ha advertido de que el cambio político "la pone en peligro". Asimismo, ha defendido el legado de Orbán y ha apelado a continuar la defensa de la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones.

Reacciones desde las instituciones europeas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que "Hungría ha elegido Europa" y ha añadido que "el corazón de Europa late esta noche con más fuerza en Hungría". En la misma línea, ha asegurado que la Unión Europea "se fortalece" con este resultado.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha destacado la "participación récord" registrada en los comicios, que, a su juicio, refleja el compromiso democrático del país. Costa ha mostrado además su disposición a trabajar con Magyar para "hacer de Europa un lugar más fuerte y próspero".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha recordado que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa", en referencia al papel del país dentro del bloque comunitario.

Mensajes de los principales líderes europeos

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha felicitado directamente a Magyar y ha señalado que Francia acoge "con satisfacción la victoria de la participación democrática" y el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea. Además, ha abogado por avanzar hacia "una Europa más soberana" en materia de seguridad, competitividad y democracia.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también ha trasladado sus felicitaciones y ha expresado su intención de colaborar con el nuevo líder húngaro. "Unamos fuerzas por una Europa fuerte, segura y unida", ha indicado.

Desde Austria, el canciller Christian Stocker ha interpretado el resultado como un voto "abrumador" a favor de un futuro proeuropeo y en contra del enfrentamiento político, destacando la voluntad de cooperación entre ambos países.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha considerado la victoria de Magyar como un paso hacia el restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la cooperación europea.

Reacciones en Europa central y del norte

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha mostrado su satisfacción por el resultado y ha celebrado que Hungría, Polonia y Europa estén "de vuelta juntos", en alusión a la alineación política dentro de la Unión Europea.

En los países nórdicos y bálticos, varios dirigentes han destacado el carácter del resultado. La primera ministra danesa en funciones, Mette Frederiksen, ha afirmado que Hungría "ha elegido a Europa", mientras que el sueco Ulf Kristersson ha calificado la victoria de Magyar de "histórica".

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha señalado que los votantes han mostrado su voluntad de que Hungría siga siendo un miembro activo de la Unión Europea y de la OTAN. En la misma línea, el estonio Kristen Michal ha hablado de una elección por "una Hungría libre y fuerte" dentro de una Europa unida.

También han felicitado a Magyar la primera ministra letona, Evika Silina, y el presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien ha descrito el resultado como una "gran victoria de Europa".

Mención a Orbán y perspectivas de cooperación

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha sido una de las pocas dirigentes que ha hecho referencia al mandatario saliente, Viktor Orbán, al que ha agradecido su colaboración durante los últimos años. No obstante, ha felicitado a Magyar por su victoria y ha expresado su confianza en mantener una cooperación constructiva entre ambos países.

A las felicitaciones se han sumado otros líderes europeos, entre ellos los primeros ministros de Croacia, Irlanda, Grecia, Portugal y Luxemburgo, así como los presidentes de Rumanía y Chipre, que han coincidido en destacar la relevancia del resultado para el conjunto de la Unión.

Relacionado

Por el momento, el presidente de Estados Unidos Donald Trump no se ha pronunciado sobre la derrota de Orbán, uno de sus mayores aliados en Europa.

Temas

En Internacional

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida