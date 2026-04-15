Bruselas lanza una app para verificar la edad en redes sociales: "Ya no hay excusas"

La Comisión Europea ha presentado una nueva aplicación para verificar la edad de los usuarios en redes sociales, con el objetivo de reforzar la protección de los menores y asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria por parte de las plataformas digitales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que esta herramienta será gratuita y de uso sencillo, y estará disponible "muy pronto" para los ciudadanos de la Unión Europea. Aunque no ha concretado una fecha exacta, el Ejecutivo comunitario prevé que el acceso esté garantizado en todos los Estados miembros antes de diciembre de este año.

El desarrollo de esta aplicación responde a la necesidad de contar con un sistema fiable que permita comprobar la edad real de los usuarios cuando acceden a contenidos restringidos. Según ha señalado Von der Leyen, las plataformas digitales podrán apoyarse en esta solución para cumplir con las exigencias legales en materia de protección de menores. "Las plataformas pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad, así que ya no hay excusas", ha afirmado la presidenta comunitaria durante su comparecencia en Bruselas.

Por el momento, siete países participan en el programa piloto para integrar esta tecnología en sus sistemas nacionales: Francia, Dinamarca, Grecia, Italia, España e Irlanda. Estas pruebas han permitido ajustar la herramienta a las particularidades técnicas de cada Estado miembro.

Control del usuario

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la privacidad. La vicepresidenta de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha asegurado que el sistema garantiza que los usuarios mantendrán "el control pleno de sus datos".

La responsable europea ha subrayado que el objetivo es evitar métodos intrusivos de verificación, como el escaneo de documentos oficiales o el reconocimiento facial. "No queremos que las plataformas escaneen nuestros pasaportes o caras", ha indicado.

El diseño de la aplicación se basa en la experiencia del certificado digital Covid, que permitió durante la pandemia acreditar la identidad y el estado sanitario en decenas de países.

Sin acuerdo aún sobre una edad mínima

Pese al avance que supone esta herramienta, la Unión Europea todavía no ha fijado una edad mínima única para el acceso a redes sociales en todos los Estados miembros.

El Ejecutivo comunitario creó en marzo un grupo de trabajo encargado de analizar las posibles medidas. Se espera que este comité de expertos presente recomendaciones concretas antes del verano.

La Comisión Europea ha dejado claro que, a finales de año, las plataformas deberán disponer de sistemas eficaces para verificar la edad de sus usuarios. Aunque no estarán obligadas a adoptar esta aplicación europea, sí deberán demostrar que cualquier alternativa ofrece garantías equivalentes.

Cómo funciona realmente

El sistema, en la práctica, se basa en un proceso de identificación inicial del usuario. Para utilizar la aplicación será necesario descargarla, registrarse y verificar la identidad mediante un documento oficial, como el pasaporte o el DNI.

A partir de ahí, la app actúa como un intermediario: cuando el usuario accede a un servicio con restricción de edad, no comparte sus datos personales completos, sino únicamente una confirmación binaria (por ejemplo, "mayor de 16 años"). Este modelo sigue la línea de la futura identidad digital europea y se inspira en herramientas como el certificado Covid.

No obstante, aunque Bruselas insiste en que las plataformas no tendrán acceso a datos sensibles, lo cierto es que el usuario sí habrá tenido que proporcionar previamente su documentación a este sistema. Es decir, los datos existen y se almacenan en algún punto del proceso.