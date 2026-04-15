Magyar anuncia que fulminará la televisión pública controlada por Orbán

El nuevo Gobierno de Hungría liderado por Péter Magyar ha anunciado que una de sus primeras medidas será cerrar los medios públicos de Hungría, controlados hasta ahora por el saliente Gobierno de Viktor Orbán.

"Después de formar gobierno, una de las primeras medidas será suspender el servicio de noticias de este medio propagandístico", ha afirmado Magyar en declaraciones a la radio pública Kossuth al referirse a la forma en la que el partido Fidesz de Viktor Orbán logró controlar la mayoría de los medios de comunicación, incluidos los públicos, durante los últimos 16 años. Según Magyar, en ese periodo los servicios noticieros de los medios públicos han funcionado de una manera "que le habría encantado a Goebbels y a Corea del Norte".

El futuro primer ministro denunció que, a pesar de haber sido el claro líder de la oposición, con su partido, Tisza, favorito en los sondeos previos a las elecciones legislativas del pasado domingo en las que se impuso al Fidesz, la televisión pública húngara no le ha invitado ni una vez, no solo durante la campaña electoral, sino desde hace más de año y medio.

El Tisza recibió el 52 % de los votos, mientras que el Fidesz el 40 %, con lo que el partido de Magyar, debido al complejo sistema electoral, tendrá una mayoría de dos tercios en la Asamblea, lo que le facilitará realizar las reformas prometidas a sus seguidores. Magyar adelantó que el nuevo Parlamento redactará una nueva ley de prensa que, entre otros, determinará que los medios públicos "deben servir a los húngaros".

Viktor Orbán, primer ministro desde 2010, cimentó su poder promoviendo legislaciones que centralizaron el Estado. Una de sus polémicas normativas, apodada por sus críticos como ley mordaza, creó el Consejo de Medios, que controla el funcionamiento de la prensa, formado por figuras leales al Gobierno de Orbán.

La entrevista se desarrolló en un ambiente tenso; el reportero interrumpió repetidas veces a Magyar, una situación que llamó la atención por el contraste que supuso frente a los frecuentes programas de la misma radio en los que Orbán habló, durante años y regularmente cada viernes, largo y tendido sin recibir preguntas incómodas o ser interrumpido.