La imagen que demuestra que el papa León XIV ya defendía la paz en las protestas antimisiles de los años 80

El compromiso con la paz que hoy define el pontificado de León XIV no es una postura reciente ni fruto de la situación internacional. Una imagen rescatada de la década de 1980, que circula estos días en redes sociales, ha vuelto a poner de relieve que esa vocación surgió en su juventud con Robert Francis Prevost.

Un giovane prete agostiniano, che nel 2025 sarebbe diventato Papa #LeoneXIV, protesta contro l’installazione dei missili americani a Comiso, all’inizio degli anni ‘80. Un impegno per la pace che viene da lontano. (foto postata su fb da @lukacasa). pic.twitter.com/yXpTayuqtY — Tommaso Greco (@togreco) April 14, 2026

En la fotografía, en blanco y negro, aparece un joven Robert Francis Prevost –a la derecha del todo– participando en una manifestación contra el despliegue de misiles de la OTAN en Comiso (Sicilia), uno de los epicentros europeos del movimiento por el desarme durante la Guerra Fría. Junto a otros jóvenes agustinos, sostiene una pancarta en favor de la paz, anticipando una línea de pensamiento que hoy mantiene desde el Vaticano.

Esto no es nuevo en la Iglesia católica. Ya en 2003, Juan Pablo II impulsó una intensa ofensiva diplomática y espiritual para frenar la la guerra de Irak, que definió como una "derrota para la humanidad" y una auténtica tragedia. Su llamamiento, resumido en el contundente "¡Nunca más la guerra!", pronunciado en marzo de aquel año, subrayaba que la paz no solo es un derecho fundamental, sino también una responsabilidad compartida, y rechazaba de forma clara el recurso al conflicto armado como vía para resolver las disputas internacionales.

Aquel episodio adquiere ahora una nueva dimensión en medio de la escalada de tensión internacional, especialmente tras el recrudecimiento del conflicto con Irán. En los últimos días, el Papa ha reiterado de forma insistente su rechazo a la guerra, apelando a un lenguaje moral y religioso que ha generado tanto apoyos como fuertes críticas. Durante una reciente vigilia, el pontífice fue tajante: pidió el fin del conflicto y denunció el uso del nombre de Dios para justificar la violencia. "Basta de guerra", proclamó, en una línea coherente con su defensa histórica del desarme y la diplomacia.

Este posicionamiento ha chocado de forma directa con la narrativa del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en los últimos días ha intensificado sus ataques contra el Papa. El mandatario lo ha calificado de "débil" y "terrible en política exterior". Trump ha criticado especialmente la postura del pontífice respecto a Irán, acusándolo de no comprender la amenaza nuclear y de interferir en asuntos que, a su juicio, corresponden exclusivamente al ámbito político.

Las críticas no se han limitado a declaraciones políticas. En un gesto que ha generado polémica internacional, Trump llegó a difundir en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo.

Lejos de rebajar el tono, el Papa ha respondido con firmeza, aunque evitando entrar en el terreno político directo. Durante un viaje reciente, ha subrayado que la Iglesia tiene una "obligación moral" de oponerse a la guerra y ha defendido que sus palabras no son ataques personales, sino una expresión del Evangelio. "No somos políticos", ha afirmado, marcando distancia con el presidente. En esa misma línea, ha insistido en que no teme a la Administración estadounidense ni a las críticas, y ha reiterado su compromiso de "proclamar abiertamente" el mensaje de paz.