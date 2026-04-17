Condenado a dos años de cárcel el mayordomo del Elíseo por robar piezas de la vajilla histórica

El Tribunal Correccional de París ha dictado sentencia contra el exempleado del palacio del Elíseo que entre los años 2023 y 2025 sustrajo un centenar de objetos pertenecientes a la colección oficial. El acusado ha sido castigado a un año de prisión, pena que podrá cumplir bajo arresto domiciliario mediante el uso de un brazalete electrónico, por apropiarse de este patrimonio histórico nacional.

Además de la privación de libertad, la Justicia ha impuesto al trabajador otro año de cárcel exento de cumplimiento y una sanción económica de 10.000 euros. Como medida accesoria, el fallo le inhabilita para volver a ejercer su antigua profesión y le prohíbe tajantemente la asistencia a cualquier tipo de subasta pública o privada.

La trama delictiva contaba con la participación de su compañero sentimental, anticuario de profesión. Este segundo implicado, encargado de dar salida comercial al botín, ha recibido una pena de dos años de reclusión. De este tiempo, 16 meses quedan exentos de cumplimiento, mientras que el periodo restante también se purgará en su domicilio bajo vigilancia telemática.

El tercer vértice de este expolio es un joven coleccionista que adquirió la inmensa mayoría del lote robado. Los jueces han decretado para él un año de prisión suspendida, cerrando así el círculo de condenas para los tres imputados que comparecieron en la vista oral celebrada el pasado mes de febrero.

Durante la lectura de la resolución, la magistrada presidenta subrayó la extrema gravedad de los actos enjuiciados. Destacó no solo el prolongado lapso temporal durante el cual se mantuvo el saqueo, sino también el incalculable valor financiero e histórico de los bienes sustraídos, lamentando profundamente la "ruptura del vínculo de confianza" con la Jefatura del Estado.

Las investigaciones determinaron que el principal responsable, identificado como Thomas G., tenía encomendada la custodia de los enseres destinados a las cenas de gala. Se trataba de exclusivas creaciones de la prestigiosa manufactura de Sèvres, catalogadas como bienes de incalculable valor cultural.

Fue a partir de 2023 cuando el procesado comenzó a esquilmar los almacenes de la institución. Sus superiores tardaron dos años en percatarse de las ausencias durante una revisión rutinaria del inventario, momento en el que las fuerzas de seguridad iniciaron unas pesquisas que rápidamente apuntaron al encargado de su mantenimiento.

La acusación particular, ejercida por la propia entidad fabricante, elevó el coste del perjuicio a más de 317.000 euros. Esta tasación oficial contrasta frontalmente con la pobre estimación de 15.000 euros que los procesados intentaron sostener basándose en tasaciones de portales de internet de segunda mano.

En su declaración, el autor material justificó sus actos escudándose en una grave crisis económica personal. Relató que la desesperación por no poder costear necesidades básicas, como la calefacción de su vivienda, le empujó a crear perfiles falsos en línea junto a su pareja, Damien G., para liquidar los objetos.

El comprador final, Ghislain M., argumentó en su defensa que creía que los lotes provenían de una herencia familiar. Afirmó desconocer por completo la vinculación laboral del vendedor con la administración pública hasta que vio un reportaje en televisión que despertó sus recelos. Pese a las disculpas de los encausados, el tribunal ha considerado probada plenamente su responsabilidad penal.