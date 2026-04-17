Ucrania ataca una importante refinería rusa en la región de Krasnodar

El Ejército ucraniano ha asestado un nuevo golpe estratégico a la logística militar de Rusia. Durante la madrugada de este jueves, las fuerzas de Kiev han alcanzado con éxito la refinería de Tuapsé, situada en la región meridional rusa de Krasnodar. Según ha detallado el Estado Mayor ucraniano a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el ataque ha logrado su objetivo, provocando importantes incendios en las instalaciones petroleras.

La magnitud exacta de los daños estructurales y operativos aún "se está estableciendo", de acuerdo con la nota castrense. No obstante, el impacto sobre la maquinaria de guerra del Kremlin podría ser considerable. La planta de Tuapsé no es una instalación menor; desempeña un papel fundamental en el abastecimiento de combustible para las tropas que operan tanto en territorio de Rusia como en las zonas ocupadas. Las estimaciones apuntan a que esta infraestructura procesa alrededor de 12 millones de toneladas de crudo al año.

Este bombardeo se enmarca dentro de la estrategia sostenida por el Gobierno de Volodímir Zelenski de mermar la capacidad energética y logística del invasor. A lo largo de los últimos meses, los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance ucranianos han sorteado las defensas enemigas para golpear refinerías, depósitos de crudo y terminales de exportación en la retaguardia. Con ello, no sólo se reduce el suministro directo a los frentes de combate, sino que se ataca la principal fuente de ingresos que financia la agresión militar dictada desde Moscú.

Las autoridades de Rusia suelen minimizar el alcance de estos incidentes, atribuyendo los incendios a la caída de fragmentos tras la interceptación de los drones. Sin embargo, la persistencia de estas ofensivas ha obligado al Ejército ruso a redistribuir su defensa antiaérea, alejándola en ocasiones del teatro de operaciones principal para proteger infraestructuras críticas en su propio territorio. Esta vulnerabilidad evidencia las deficiencias del entramado defensivo frente a las tácticas asimétricas empleadas por las fuerzas de Ucrania.

Mientras tanto, la comunidad internacional y los aliados occidentales observan atentamente esta evolución en el campo de batalla. Kiev defiende firmemente su derecho a atacar objetivos militares y logísticos legítimos dentro del país agresor como medida indispensable de supervivencia. Con cada refinería inutilizada parcial o totalmente, Ucrania confía en acelerar el desgaste del contingente militar invasor, apostando por asfixiar el flujo de suministros antes de que lleguen a las trincheras del Donbás o a los frentes del sur.