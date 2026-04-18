El recuerdo a las mártires españolas y la huella de San Agustín: los detalles del viaje a Argelia de León XIV

El Papa León XIV comenzó en Argelia la primera etapa de su viaje a África, que le llevará a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Nada más bajar del avión en Argelia, llamó la atención que León XIV vistiera la muceta roja y no la blanca que usa habitualmente. La muceta, que es la pequeña capa corta que cubre los hombros y forma parte de la vestimenta tradicional papal, tiene un significado simbólico y litúrgico y más en este viaje. A diferencia de su predecesor, León XIV ha optado por recuperar ciertos elementos del protocolo tradicional, entre ellos la muceta roja, que históricamente era la vestimenta habitual de los papas fuera de las funciones litúrgicas. El color rojo, además, simboliza martirio y sacrificio, es decir, desde la Pasión de Cristo a la sangre de los mártires y la disposición del Papa a defender la fe incluso hasta dar la vida.

Tal y como anunció el día de su elección al presentarse ante el mundo, León XIV comentó: "Soy hijo de San Agustín" por tanto era previsible que el Santo Padre visitase la cuna de San Agustín, quien fue obispo de Hipona, hoy Annaba, el llamado "doctor de la Gracia" que fue uno de los más grandes pensadores del cristianismo en el primer milenio. Fue aquí, en este yacimiento arqueológico de Hipona, donde San Agustín escribió "La ciudad de Dios", cuando el Santo Padre rezó muy emocionado y depositó una corona de flores. Después se dirigió hacia la Basílica de San Agustín, dedicada al santo, y que es un importante lugar de peregrinación en un país que únicamente cuenta con el 0,1% de católicos y un 99% de musulmanes.

León XIV eligió la muceta roja para homenajear a los 19 mártires de Argelia que fueron beatificados en 2018, entre las que se encontraban los monjes trapenses de Tibhirine, el obispo de Orán, Pierre Claverie o dos monjas agustinas españolas: Esther Paniagua y Caridad Álvarez. Curiosamente, la festividad litúrgica de estos 19 mártires se celebra el día 8 de mayo, el mismo día en que León XIV fue elegido 267º Papa de la Iglesia católica.

Los 19 mártires de Argelia: la historia de Esther Paniagua y Caridad Álvarez

Entre 1991 y 2002, Argelia vivió una guerra civil entre los militares y el Grupo Islámico Armado (GIA) que dejó más de 200.000 muertos. El 30 de octubre de 1993, la organización terrorista ordenó a los extranjeros que abandonaran el país en el plazo de un mes. Ante la inminencia del peligro, la mayoría de los extranjeros fueron repatriados. Aunque el arzobispo de Argel pidió a todas las comunidades religiosas que decidieran libremente si querían quedarse o marcharse debido a que la minoría cristiana era un claro objetivo al ser considerados por los terroristas como "enemigos del islam", 19 personas de ocho comunidades religiosas, decidieron permanecer en el país.

En mayo de 1994 asesinaron a un marista y una hermanita de la Asunción. El 23 de octubre de 1994, asesinaron a las agustinas misioneras españolas Esther Paniagua y Caridad Álvarez, que dedicaban su vida a atender a ancianos y niños argelinos con discapacidad en el conflictivo barrio de Bab-el-Oued. Ambas fueron acribilladas cuando acudían a misa el día del Domund. Poco antes de fallecer, Sor Esther comentó que "nadie nos puede quitar la vida porque ya la hemos dado. Nada nos pasará porque estamos en las manos de Dios y si algo nos sucede, estaremos en las manos de Dios".

Después vendrían cuatro Padres Blancos franceses, dos religiosas de Nuestra Señora de los Apóstoles y una hermanita del Sagrado Corazón de Carlos de Foucauld. En 1996, fueron secuestrados y asesinados los siete monjes de Tibhirine y poco tiempo después, el dominico y obispo de Orán, Pierre Claverie a consecuencia de una bomba. El 8 de diciembre de 2018, la Iglesia católica beatificó a los 19 mártires en Orán, presentándolos como testigos del "más grande amor" y el perdón.

León XIV visitó durante su primer día en Argelia el Centro de Acogida y Amistad de las agustinas misioneras de Bab-el-Oued en un encuentro privado. Ese centro ofrece clases de francés y español, una guardería, un pequeño centro de salud y un taller de costura y joyería. Como informa Vatican News, le regalaron "un pequeño rosario con una imagen de Esther y Caridad, así como una estola con el emblema agustino (el libro y el corazón atravesado por una flecha, que simboliza la conversión de San Agustín) con la inscripción, en árabe, ‘Dios es amor’.