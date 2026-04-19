Las Fuerzas Armadas ucranianas derriban 203 drones en ataque nocturno ruso

El estancamiento de la Guerra de Ucrania hace que el conflicto se delibere en los cielos. Los drones son ahora la infantería de ambos contendientes y en la última noche se ha podido volver a comprobar ya que las defensas antiaéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania han derribado 203 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del sábado a este domingo.

Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Telegram, Rusia lanzó en su ataque nocturno un total de 236 drones de tipo Shahed, Gerbera e Italmas y otros modelos. La gran mayoría de esos drones, unos 150 en total, eran drones modelo Shahed, de tecnología iraní. Los militares ucranianos registraron 32 impactos de drones en 18 puntos del país, mientras que en otras ocho localizaciones hubo consecuencias por la caída de drones derribados, señaló el parte.

En los últimos días se ha intensificado el rechazo de Ucrania al uso de drones ya que el pasado viernes fueron 150 los drones rusos derribados por los ucranianos después de una oleada de bombardeos que dejaron una decena de muertos en Kiev y otras localidades el país. Rusia lanzó un misil balístico Iskander y 172 drones de los que fueron interceptados 147.

Madrid, ¿objetivo de Putin?

Esta semana Rusia puso el punto de mira en distintas empresas por toda Europa que suministran tecnología a Ucrania. Una de esas empresas está en la Comunidad de Madrid y podría ser un "potencial objetivo militar" del régimen de Vladímir Putin. Se trata del Grupo Oesía por su especialización en sistemas de navegación para aeronaves no tripuladas, Navigation UAV.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha advertido que el desarrollo de esa tecnología es "clave" porque permite que los ataques ucranianos sean más precisos y aumente su eficacia a la hora de atacar posiciones rusas en el campo de batalla.