Sánchez redobla su ofensiva contra Israel: pedirá a la UE romper el Acuerdo de Asociación

"Esta guerra que es un inmenso error", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconvertido en paladín internacional de la paz y en líder del progresismo internacional en una cumbre de autobombo entre partidos de extrema izquierda en Barcelona el pasado sábado. Casi sin solución de continuidad, el líder del PSOE se trasladó este domingo a Gibraleón, un pequeño feudo socialista cercano a Huelva.

Sánchez, que ha acudido a Andalucía para tratar de levantar la campaña de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta para las elecciones del próximo 17 de mayo con todas las encuestas en contra. Para alentar a las masas socialistas, el presidente del Gobierno se ha envuelto en la bandera del ¡No a la Guerra! y ha dado un paso más en su particular conflicto con Israel.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha dicho: "yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu". Los asistentes han coreado en masa el cántico de ¡No a la Guerra! Y Sánchez ha anunciado que "este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno".

"Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple, así de sencillo. Y por eso pido el apoyo de todos los países de la Unión Europea en esta propuesta española", ha destacado el presidente del Gobierno que tratará de forzar aún más las relaciones con el país hebreo, muy deterioradas por su alineamiento con Palestina.