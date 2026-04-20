El prorruso Radev arrasa en las elecciones de Bulgaria y logra la mayoría absoluta

La coalición Bulgaria Progresista, liderada por el expresidente búlgaro Rumen Radev, ha ganado las elecciones legislativas en Bulgaria con el 44,5 % de los votos, según el recuento al 78 % publicado por la Comisión Central Electoral. Su formación obtendría mayoría absoluta en el Parlamento y podría poner fin a un largo periodo de inestabilidad institucional en el país.

Con estos resultados provisionales, Bulgaria Progresista alcanzaría 131 de los 240 escaños de la Asamblea Nacional, lo que le permitiría formar Gobierno sin necesidad de alianzas. El resultado, de confirmarse tras el escrutinio total, supondría un cambio en la dinámica política del país, que ha celebrado ocho elecciones legislativas en los últimos cinco años.

Radev, que abandonó la presidencia del país en enero para presentarse a estos comicios, ha centrado su campaña en la lucha contra la corrupción, la pobreza y la influencia de lo que considera una red de oligarquía política y empresarial.

En su intervención tras conocerse las proyecciones de voto, afirmó que "Bulgaria Progresista ha ganado de forma decisiva", y describió el resultado como "una victoria de la esperanza sobre la desconfianza".

Fragmentación del Parlamento

La segunda fuerza más votada ha sido la coalición proeuropea y reformista Continuamos el cambio-Bulgaria Democrática (PP-DB), con el 13,5 % de los votos y 41 escaños. En tercer lugar se sitúa el partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo (GERB), del exprimer ministro Boiko Borisov, que obtiene el 13,3 % y 39 diputados.

También entran en el Parlamento el partido DPS-Nuevo Comienzo, liderado por un empresario sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por corrupción, con el 6 % de los votos y 16 escaños, y la formación ultranacionalista y prorrusa Resurrección, con el 4,3 % y 13 diputados. Esta configuración refleja un hemiciclo fragmentado, aunque con una mayoría clara para la formación de Radev.

Fin de la representación socialista

Uno de los datos más relevantes de estas elecciones es la salida del Parlamento del Partido Socialista (BSP), heredero del antiguo partido comunista que gobernó Bulgaria durante el régimen anterior. Por primera vez desde el fin del comunismo, esta formación no ha superado el umbral del 4% necesario para obtener representación parlamentaria, quedando fuera del hemiciclo.

La posible formación de un Gobierno estable llega tras un periodo de bloqueo institucional en Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea. Desde 2021, las protestas contra la corrupción provocaron la caída del último Gobierno de Boiko Borisov y una sucesión de ejecutivos sin estabilidad. En este contexto, el país ha tenido siete primeros ministros distintos en un periodo de cinco años, sin mayorías sólidas en el Parlamento.

Política exterior y posición internacional

Radev ha defendido durante la campaña una política exterior que ha definido como "pragmática y de mutuo respeto" con Rusia. Ha planteado la necesidad de mejorar las relaciones con Moscú, revisar las sanciones y reabrir el flujo de energía rusa hacia Europa.

También ha criticado algunas políticas de la Unión Europea, como el Pacto Verde, y ha mostrado afinidad con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, recién derrotado en las elecciones de su país por Peter Magyar, en cuestiones de política y modelo social. Pese a ello, ha reiterado que Bulgaria mantendrá su pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN.