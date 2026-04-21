El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha reiterado la recomendación de la Comisión Europea de que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España contemple que sus miembros sean elegidos por los propios jueces.

Esta posición se mantiene mientras Bruselas prepara la publicación del nuevo Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, en el que se evaluarán posibles cambios en los sistemas judiciales de los Estados miembros.

Durante su intervención en los desayunos informativos organizados por Europa Press, McGrath recordó que la Comisión Europea ya dio la "bienvenida" a la renovación del CGPJ en 2024, un proceso que calificó como un "importante progreso" dentro del marco institucional español.

No obstante, el comisario subrayó que en el informe de 2025 la Comisión incluyó una recomendación específica, alineada con los criterios de la Comisión de Venecia y con estándares europeos en materia de independencia judicial. Según explicó, la posición comunitaria señala que "es importante que los miembros sean elegidos por otros jueces".

Informe sobre el Estado de Derecho

McGrath fue preguntado sobre si esta postura implica que Bruselas mantiene la idea de que al menos doce miembros del CGPJ deberían ser designados por jueces en lugar de por el Parlamento. En respuesta, señaló que la Comisión Europea mantiene su recomendación actual hasta la publicación del nuevo informe, prevista para julio de 2026.

El comisario indicó que el documento en preparación está evaluando los posibles avances o modificaciones que puedan haberse producido en los distintos Estados miembros. En su intervención, McGrath también recordó que la CE ya había valorado positivamente la composición del órgano tras la renovación de 2024, al señalar que una mayoría de sus miembros son jueces, algo que calificó como "positivo".

Evaluación en el marco europeo

El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea se ha convertido en una herramienta periódica de seguimiento institucional en la Unión Europea. En el caso de España, incluye el análisis del funcionamiento del CGPJ, su grado de independencia y el sistema de nombramiento de sus miembros.

McGrath señaló que el informe de 2026 incorporará una revisión de la situación actual y permitirá evaluar si ha habido cambios relevantes en la organización del poder judicial español desde las recomendaciones anteriores.

La Comisión Europea ha vinculado este tipo de evaluaciones al refuerzo del Estado de Derecho en los Estados miembros, dentro de un marco comparativo que abarca aspectos como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el funcionamiento de las instituciones.