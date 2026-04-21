La derecha francesa carga contra Sánchez por la regularización masiva y plantea "restablecer las fronteras"

El debate migratorio en Francia ha escalado un peldaño más y sitúa a España en el centro de la diana política. El candidato de Los Republicanos a las presidenciales de 2027, Bruno Retailleau, ha endurecido su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el punto de plantear medidas de "aislamiento" frente a lo que considera una política migratoria irresponsable.

En una entrevista en LCI, recogida por EFE, Retailleau insistió en su rechazo frontal a la regularización impulsada por el Ejecutivo español. "No se puede soportar la regularización masiva que hace (Pedro) Sánchez", afirmó, alertando de que esta decisión permitiría a cientos de miles de inmigrantes circular libremente por el espacio Schengen y acceder a Francia sin obstáculos.

Presión política desde la derecha francesa

El dirigente conservador fue más allá al advertir de que "hay un enorme problema ahora con los españoles" y defendió que, si llegara al poder, no dudaría en "restablecer (los controles en) las fronteras". Amparándose en la normativa comunitaria, recordó que estos mecanismos pueden activarse en situaciones excepcionales, que a su juicio ya concurren.

Pero el planteamiento de Retailleau no se limita al control fronterizo. Su objetivo, según explicó, sería "marginar a España de las naciones europeas" por una política que considera "contraria al espíritu europeo". En esa línea, ha llegado a sugerir la necesidad de articular una respuesta coordinada en la UE contra la decisión del Gobierno español, asegurando haber detectado "malestar" incluso entre socios socialdemócratas.

Dentro del espacio conservador francés se han multiplicado las voces que reclaman medidas drásticas. El exlíder de Los Republicanos, Éric Ciotti, ha acusado directamente a Sánchez de "traición europea" y de adoptar una "decisión suicida", instando al Ejecutivo francés a reaccionar con firmeza para proteger sus fronteras.

Escalada del discurso sobre inmigración

Desde posiciones aún más contundentes, figuras próximas a la derecha nacional han llegado a plantear escenarios extremos, como la expulsión de España del espacio Schengen. Una posibilidad que, aunque jurídicamente compleja, refleja el clima de creciente tensión política en torno a la inmigración.

Por su parte, la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha reiterado sus críticas en términos similares, advirtiendo de que la regularización española podría desencadenar nuevas "oleadas migratorias" hacia Francia. "Esta decisión no estará exenta de consecuencias", señaló recientemente, subrayando el atractivo del sistema social francés como posible polo de atracción.

La inmigración se consolida así como uno de los ejes centrales del debate político en Francia de cara a 2027. Retailleau, que ya destacó por su línea dura durante su etapa al frente de Interior, propone además medidas como la externalización de la gestión migratoria en países africanos o la restricción de prestaciones sociales a extranjeros en situación irregular, con el objetivo de frenar tanto la inmigración ilegal como la legal.