Reino Unido prohíbe fumar de por vida a los nacidos después de 2008

El Reino Unido ha dado un paso más en su deriva prohibicionista en materia de salud pública. El Parlamento británico ha aprobado una legislación que impedirá de por vida la compra de tabaco a quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009, es decir, a todos los menores que hoy tienen 17 años o menos. La medida, que busca alumbrar una supuesta generación libre de humo, queda ahora pendiente del trámite formal de la aprobación real.

El texto, avalado por la Cámara de los Comunes y la de los Lores tras varios meses de tramitación, no se limita al tabaco tradicional. El veto se extiende a los cigarrillos electrónicos y a cualquier producto con nicotina, al tiempo que otorga al Gobierno amplias competencias para intervenir en aspectos como los sabores, el envasado o la comercialización. Un nuevo paso en la creciente regulación de hábitos personales por parte de las autoridades británicas.

Un giro regulatorio sin precedentes

Desde el Ejecutivo, sin embargo, se presenta la reforma como un hito sanitario. El ministro de Sanidad, Wes Streeting, ha defendido que "más vale prevenir que curar" y ha asegurado que la medida "salvará vidas, aliviará la presión sobre el sistema nacional de salud y construirá una Gran Bretaña más sana". En términos similares se expresó la secretaria de Estado de Salud, Gillian Merron, quien calificó la iniciativa como "la mayor intervención en materia de salud pública en una generación" y sostuvo que "salvará vidas".

La norma también endurece las restricciones al vapeo en espacios públicos, con nuevas prohibiciones en vehículos en los que viajen menores, parques infantiles, inmediaciones de colegios y entornos hospitalarios. No obstante, se mantienen amplias excepciones: seguirá permitido fumar y vapear en terrazas, playas, espacios abiertos de gran tamaño y, por supuesto, en el ámbito privado.

Críticas al enfoque intervencionista

El Reino Unido se suma así a un reducido grupo de países que han apostado por este tipo de prohibiciones generacionales. En la actualidad, solo Maldivas mantiene una política similar, después de que Nueva Zelanda —que fue pionera en este modelo— optara por derogarla en 2023 tras un cambio de gobierno.

Pese al respaldo institucional, la iniciativa ha suscitado críticas, especialmente por su impacto en el sector comercial y por el enfoque elegido. El miembro conservador de la Cámara de los Lores, Michael Morris, barón Naseby, ha advertido de que "a mucha gente de este sector le molesta que el gobierno no haya escuchado las enérgicas quejas de los minoristas" y ha insistido en que "lo que realmente necesitamos es comprender adecuadamente cómo educar a la gente para que no empiece a fumar".