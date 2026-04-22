La UE aprueba 90.000 millones para Ucrania y endurece las sanciones a Rusia tras la caída de Orbán

La Unión Europea ha logrado desbloquear dos decisiones clave relacionadas con la guerra en Ucrania después de que Hungría retirase el veto que mantenía sobre ambas. Los Veintisiete han dado su visto bueno al préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev, además del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión, según informaron fuentes europeas a EFE.

El acuerdo fue alcanzado este miércoles por los embajadores de los Estados miembros ante la UE, con una posterior formalización mediante procedimiento escrito que, de acuerdo con esas mismas fuentes, se prevé completar este jueves.

Cambio de postura

El giro de Budapest se produce tras el anuncio del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre la finalización de las reparaciones en un tramo del oleoducto Druzhba en territorio ucraniano, dañado a finales de enero por un ataque ruso. Esta infraestructura resulta clave para el suministro energético de Hungría, motivo por el que había sido utilizada como argumento por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para mantener su bloqueo.

Orbán, que perdió las elecciones del pasado 12 de abril frente al opositor Peter Magyar tras dieciséis años en el poder, había asegurado en diciembre a sus socios europeos que permitiría sacar adelante la ayuda a Ucrania si su país no tenía que contribuir a la financiación. Sin embargo, en plena campaña electoral dio marcha atrás, hasta condicionar su apoyo a la reparación del oleoducto, una postura que, según el texto, irritó tanto a los Estados miembros como a las instituciones comunitarias.

Aunque Magyar ya había avanzado tras su victoria que levantaría el veto, finalmente no ha sido necesario esperar a la formación de un nuevo Gobierno en Hungría para desbloquear la situación.

Aprobación en Bruselas

En concreto, los embajadores han dado luz verde a la modificación del marco financiero plurianual que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda en los mercados, paso necesario para financiar el préstamo a Ucrania. Se trata del último elemento pendiente para activar esta ayuda, cuyo primer desembolso podría realizarse durante el segundo trimestre del año.

Por otro lado, Hungría junto con Eslovaquia mantenía paralizado el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. La propuesta inicial, presentada por la Comisión el 6 de febrero, incluía vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, ampliar las sanciones a empresas del sector energético, así como a entidades bancarias, además de introducir medidas destinadas a evitar que productos sensibles lleguen a territorio ruso.

El objetivo de Bruselas consistía en aprobar estas restricciones antes del cuarto aniversario del inicio de la invasión, el pasado 24 de febrero, pero el veto de Budapest y Bratislava impidió cumplir ese calendario.