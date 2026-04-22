Meloni, sobre Trump: "La amistad consiste en decir lo que uno piensa incluso cuando no se está de acuerdo"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha querido rebajar la tensión diplomática surgida en las últimas jornadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante una visita al Salón Internacional del Mueble en la ciudad de Milán, la mandataria italiana fue abordada por los medios de comunicación acerca de su reciente desencuentro con el Gobierno de Estados Unidos, provocado por las críticas cruzadas en torno a la figura del papa León XIV.

"Creo que el valor consiste en decir lo que uno piensa incluso cuando no se está de acuerdo, y que la amistad consiste en decir lo que uno piensa incluso cuando no se está de acuerdo", dijo Meloni mientras caminaba por el recinto ferial. Aunque en un primer momento la jefa del Ejecutivo italiano había optado por atender a la prensa sin profundizar en esta espinosa cuestión internacional, la insistencia de los periodistas durante su recorrido la llevó a pronunciarse sobre el distanciamiento con Washington.

En este sentido, subrayó que el valor reside en la sinceridad, remarcando que una relación sólida entre aliados permite y exige expresar las discrepancias de manera abierta y sin cortapisas diplomáticas que oculten la realidad. Meloni añadió que su "firme apoyo a la unidad occidental no cambia, ni tampoco las relaciones entre Italia y Estados Unidos".

Pese a las turbulencias recientes, Meloni quiso dejar muy claro que su compromiso estratégico se mantiene inalterable. La dirigente conservadora garantizó que su firme apoyo a la unidad occidental no va a cambiar bajo ninguna circunstancia, y que las relaciones bilaterales entre Italia y Estados Unidos siguen siendo un pilar fundamental de su política exterior.

No obstante, la líder política advirtió que mantener una alianza estrecha no significa renunciar a las convicciones propias ni al derecho a la crítica. "Pero eso no quita que sea una persona acostumbrada a decir lo que piensa", apostilló ante los micrófonos, revelando además que, desde que estalló la polémica, no ha mantenido ninguna conversación telefónica ni contacto directo reciente con el propio Donald Trump para limar asperezas.

El origen de este repentino bache en las relaciones, que llama poderosamente la atención dado que Meloni era considerada hasta hace apenas un par de semanas la principal aliada de Trump en Europa, se remonta a los duros ataques verbales proferidos por el mandatario estadounidense contra el papa León XIV. El inquilino de la Casa Blanca calificó al pontífice de dirigente débil y aseveró que su desempeño en materia de política exterior era terrible, unas valoraciones que generaron un hondo malestar en sectores católicos y conservadores europeos.

Fiel a su estilo directo, la primera ministra italiana no tardó en salir en defensa del líder de la Iglesia y tildó de inaceptables las palabras procedentes del otro lado del Atlántico. Esta contundente réplica no fue bien recibida por el presidente norteamericano, quien decidió elevar el tono de la disputa a través de los medios de comunicación europeos. En una reciente entrevista concedida al histórico rotativo Corriere della Sera, Trump devolvió el golpe afirmando que quien resulta inaceptable es ella, acusando de paso al Gobierno italiano de pretender que Washington asuma las cargas políticas y militares que, a su juicio, corresponderían al Viejo Continente.