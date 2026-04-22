Ucrania propone rebautizar parte del Donbás como Donnyland para atraer a Trump

Los negociadores ucranianos han llegado a plantear la posibilidad de rebautizar una parte del Donbás como "Donnylandia", en un intento de captar la atención y simpatía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La información, adelantada por el New York Times, sitúa esta propuesta en el marco de las conversaciones para abordar el futuro del este de Ucrania en plena guerra con Rusia.

El nombre sugerido combina el topónimo Donbás con el diminutivo "Donny", asociado a Trump, y una referencia al universo lúdico de Disneyland. Según las fuentes citadas, la idea surgió inicialmente como una broma dentro de los equipos negociadores, pero con el paso del tiempo ha seguido apareciendo en distintos contextos relacionados con las negociaciones para poner fin a la guerra.

Más allá de su carácter anecdótico, la propuesta ilustra una estrategia más amplia: la de apelar a la personalidad del mandatario estadounidense como vía para garantizar el respaldo de Washington. En un contexto de incertidumbre internacional y con el conflicto enquistado en el este del país, Kiev busca fórmulas —incluso simbólicas— que contribuyan a mantener el apoyo político y militar de su principal aliado.

El Donbás, epicentro de los enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y rusas, sigue siendo una de las piezas clave en cualquier negociación de paz. La posibilidad de introducir cambios nominales en el territorio, aunque no formalizada, pone de manifiesto hasta qué punto las conversaciones están abiertas a ideas poco convencionales.

Por el momento, no consta que la iniciativa haya sido recogida en documentos oficiales ni que haya avanzado más allá del terreno informal. Sin embargo, su difusión evidencia el grado de improvisación, pragmatismo y, en ocasiones, teatralidad que rodea a las negociaciones sobre el futuro de Ucrania.