Al menos 17 heridos, cinco de ellos críticos, tras un choque frontal de trenes en Dinamarca

Al menos diecisiete personas han resultado heridas, cinco de ellas en estado crítico, tras un choque frontal entre dos trenes ocurrido en la región de Gribskov, al norte de Copenhague, en torno a las 6:39 de la mañana, según han informado las autoridades de la capital danesa a la agencia Ritzau.

El accidente se ha producido en una línea ferroviaria local que conecta las localidades de Hillerød y Tisvildeleje, en el norte de la isla de Selandia, a unos 50 kilómetros de la capital danesa y, según comunicaron las autoridades, en el momento en que se produjo el accidente viajaban 38 personas a bordo de los dos trenes.

Dispositivo de emergencia y control

Tras el choque, las autoridades regionales han activado un dispositivo de emergencia que ha incluido el envío de siete ambulancias al lugar del accidente. Además, un helicóptero del Ejército danés ha participado en las labores de evacuación y asistencia a los heridos más graves.

"Tenemos control sobre todos los pacientes que se han visto involucrados en el accidente", dijo en rueda de prensa el jefe de los servicios de emergencia de la región de Copenhague, Anders Heimdal. Los heridos han sido distribuidos entre varios centros médicos de la región, la mayoría ingresados en el Hospital del Reino de Copenhague.

Investigación abierta sobre las causas

Las causas del accidente aún no han sido determinadas. La Policía danesa ha señalado que los equipos técnicos continúan trabajando en la zona para esclarecer lo ocurrido.

"Seguimos trabajando en el lugar. Podemos confirmar que hay heridos pero no podemos pronunciarnos sobre la dimensión ni el tipo de los daños. Se están haciendo análisis técnicos en el lugar que esperamos que continúen durante un período de tiempo prolongado", ha indicado la Policía danesa en un mensaje publicado en la red social X.

Mientras tanto, el tráfico ferroviario en la zona ha quedado interrumpido de forma preventiva, afectando a varias conexiones locales en el entorno del siniestro.

Un accidente en una línea de uso cotidiano

La línea afectada es una conexión ferroviaria local muy utilizada por residentes de la zona, estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente entre las localidades del norte de la isla de Selandia.

La alcaldesa de Gribskov, Trine Egetved, ha expresado su preocupación por lo ocurrido a través de un mensaje en redes sociales. "Estoy profundamente conmocionada y pienso en todos los afectados. La línea local es usada por muchos ciudadanos de Gribskov, empleados y alumnos escolares", ha señalado.