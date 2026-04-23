Arrojan zumo de tomate contra Reza Pahlavi en Berlín

El príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, ha sido objeto de un incidente este jueves a la salida de un acto público en Berlín, cuando un individuo le ha arrojado un líquido de color rojo que, según las primeras informaciones, podría ser zumo de tomate.

Los hechos han ocurrido frente a la sede de la conferencia federal de prensa, poco después de que Pahlavi haya comparecido ante los medios para criticar el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. A pesar del impacto, el dirigente opositor no ha sufrido daños y, con la chaqueta manchada, ha saludado a sus simpatizantes antes de abandonar el lugar en vehículo.

La policía alemana ha detenido en el acto al presunto autor, cuya identidad no ha sido revelada en aplicación de la normativa de privacidad vigente en Alemania. Según fuentes citadas por la Associated Press (AP), el líquido no ha representado peligro.

🔴 BREAKING: The Shah of Iran was just assaulted in Berlin by a person throwing a substance at him. It could be paint, or a food item. He needs FAR better security. What if that man had a knife? pic.twitter.com/I0aCHTYXyA — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) April 23, 2026

Críticas al alto el fuego

Pahlavi, de 65 años e hijo del último sha de Irán, derrocado en la revolución de 1979, continúa tratando de posicionarse como alternativa política frente al actual régimen teocrático. No obstante, su nivel de respaldo dentro del país sigue siendo incierto tras décadas de exilio.

Durante su estancia en la capital alemana, el opositor ha endurecido su discurso contra el acuerdo de alto el fuego, cuestionando la premisa de que el régimen iraní vaya a modificar su comportamiento. "No veo que eso ocurra", ha afirmado. "No digo que no deba darse una oportunidad a la diplomacia, pero creo que ya ha tenido suficientes oportunidades".

El príncipe también ha apelado a Europa para que intensifique su apoyo a la disidencia iraní, denunciando una reciente oleada represiva. Según sus palabras, 19 presos políticos han sido ejecutados en las últimas semanas y otras 20 personas han sido condenadas a muerte. "¿Hará algo el mundo libre o contemplará la masacre en silencio?", ha dicho.

Reacciones en Alemania

En paralelo, centenares de seguidores de Pahlavi se han concentrado en las inmediaciones del Parlamento alemán, en una muestra de respaldo a su figura, de acuerdo con informaciones de agencias locales.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, se ha pronunciado más de una hora después del incidente para valorar positivamente la extensión del alto el fuego. En un comunicado oficial, el Gobierno alemán ha señalado que la tregua "representa una importante oportunidad para reanudar las negociaciones diplomáticas en Islamabad con el objetivo de lograr la paz y evitar una mayor escalada de la guerra", instando además a Teherán a aprovechar esta coyuntura.