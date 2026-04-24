El área de exclusión de Chérnobil: de la ciudad fantasma de Prípiat al reactor 4 que saltó por los aires
Este fin de semana se cumple el 40 aniversario del accidente de Chernóbil. Así estaba el área de exclusión en torno a la central justo antes de la invasión rusa de Ucrania.
La entrada a la zona de exclusión de Chernóbil comienza en el puesto de control de Dytyatky, situado a 30 kilómetros del reactor accidentado.
Este monolito de hormigón blanco anuncia la llegada al municipio de Chernóbil.
Monumento del Tercer Ángel, una escultura hecha con barras de hierro entrelazadas que representa al tercer ángel del Apocalipsis tocando su trompeta.
Una de las viejas casas que permanecen en pie en la localidad de Chernóbil.
El tiempo y la naturaleza también ha hecho que algunas de las casas de los habitantes del pueblo se hayan venido abajo.
Blindeados militares, maquinaria y drones terrestres n uno de los cementerios de material contaminado que hay en la zona de exclusión.
Más maquinaria abandonada en uno de los cementerios de maquinaria contaminada.
Esqueletos oxidados de las barcazas, remolcadores y buques que se utilizaron en las operaciones de limpieza. Transportaron mayoritariamente arena, boro y otros materiales que se arrojaron sobre el reactor en llamas.
Imagen del río Prípiat. Al fondo a la izquierda se puede observar el reactor 4 de Chernóbil cubierto por su nuevo sarcófago.
Monumento a los liquidadores. Detrás, a sólo 270 metros, el reactor 4 de Chernóbil cubierto por el nuevo sarcófago.
La inscripción en el Monumento a los liquidadores: "A los héroes, a los profesionales, a quienes protegieron al mundo del desastre nuclear. En honor al 20 aniversario de la construcción del sarcófago (30.11.2006)".
Monolito que anuncia la entrada a la ciudad de Prípiat. El número, 1970, indica el año de fundación de la ciudad, construida para albergar a los trabajadores de la central nuclear y a sus familias.
Un tétrico montaje junto a uno de los carteles indicativos de entrada a la ciudad de Prípiat. Tras el cartel un manzano con un buen número de manzanas en sus ramas.
Una viejo autobús que quedó abandonado a la entrada de la ciudad de Prípiat.
La naturaleza se está apoderando a marchas forzadas de la ciudad de Prípiat.
El antes y el ahora del hotel de la ciudad de Prípiat. Los guías llevan fotos para que el turista sepa cómo eran los edificios más destacados antes del accidente nuclear.
Uno de los supermercados. Como Prípiat era una "ciudad atómica" contaba con privilegios que no tenían otras ciudades soviéticas. Entre ellas, una mayor distribución de productos en los supermercados.
La noria de Chernóbil es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad fantasma de Prípiat.
La noria se iba a inaugurar oficialmente el 1 de mayo de 1986, coincidiendo con el Día del Trabajador. El accidente se produjo el 26 de abril y la evacuación fue el 27 de abril, por lo que nunca se inauguró oficialmente.
El quiosco donde se debían de sacar las fichas para usar una noria que nunca ha llegado a estar en uso.
El antes y el ahora del estadio Avanhard. Al igual que el parque de atracciones se acababa de terminar de construir y su inauguración estaba prevista para el 1 de mayo de 1986.
Gradería del estadio Avanhard de Prípiat.
Interior del estadio Avanhard de Prípiat.
Parte externa de la famosa piscina de Prípiat. En septiembre de 2021 no se podía visitar porque un derrumbe interno había movido la radiación y había que hacer un nuevo mapeo interno.
Aula de una de las escuelas de Prípiat.
Sala con taquillas de una de las escuelas de Prípiat.
Otro de los edificios de la ciudad fantasma de Prípiat.
Maquinaria pesada en otro de los cementerios de material contaminado que hay en el área de exclusión de Chernóbil.
Más material contaminado que fue abandonado en el área de exclusión de Chernóbil.
El área de exclusión tiene varios depósitos con material contaminado abandonado.
El Duga-1 era un gran radar que tenía como objetivo tratar de descubrir en lanzamiento de misiles intercontinentales desde Estados Unidos.
Este radar era una de esas instalaciones de la vieja Unión Soviética que oficialmente no existía. En los mapas aparecía como un área para que los niños hicieran campamentos, pero los controles militares no permitían acceder a la zona.
La mole de antenas ocupaba 150 metros de alto por 700 metros de largo. La energía que consumía el radar era tan grande que por eso fue construido junto a una central nuclear.