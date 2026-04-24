Wendy Duffy, una mujer británica de 56 años, ha decidido poner fin a su vida mediante el suicidio asistido en una clínica suiza. Su historia ha provocado un gran debate en el Reino Unido, por la dimensión personal de su decisión y por las implicaciones legales que plantea en torno a la eutanasia.

A diferencia de otros casos que suelen centrar esta discusión, Duffy no padece ninguna enfermedad física grave ni terminal. Sin embargo, asegura que su vida perdió sentido tras una tragedia familiar que marcó un antes y un desuiza perfectamemspués.

Hace años, Duffy sufrió la muerte de su único hijo, Marcus, de 23 años. El joven falleció en un accidente doméstico cuando un trozo de comida se le quedó atascado en la garganta. Su madre intentó salvarlo sin éxito. Desde entonces, el dolor no ha remitido. "Ya no siento ninguna alegría por vivir", dice la mujer, que perdió a su único hijo hace años.

Sus preparativos para el final

Duffy ha organizado cuidadosamente su despedida. Antes de viajar, escribió cartas a sus seres queridos, eligió la ropa que vestirá en sus últimos momentos y también la música que quiere escuchar.

Incluso esperó a que sus dos perros fallecieran por causas naturales antes de continuar con sus planes. Tras recibir la aprobación de la clínica, activó una cuenta atrás en su teléfono que ahora está a punto de finalizar. "Ya no siento ninguna alegría, no tengo ningún deseo de seguir viviendo", contó al Daily Mail. "No cambiaré de opinión. Alegraos por mí. Sé que moriré con una sonrisa en los labios".

Duffy ha sido aceptada en Pegasos, una clínica suiza conocida por permitir el suicidio asistido. Para acceder al procedimiento, tuvo que superar varias evaluaciones psiquiátricas y abonar alrededor de 10.000 libras.

El centro, fundado en 2019, ha sido objeto de críticas por aceptar a personas sin enfermedades terminales. Duffy ha descrito el lugar con serenidad: "La clínica es muy bonita, desde la habitación hay una vista preciosa del jardín". También ha solicitado morir con la ventana abierta, con la idea de que su espíritu no quede atrapado.

Actualmente, una propuesta de ley busca regular esta práctica en Reino Unido, pero establece condiciones estrictas: solo podrían acogerse a ella pacientes con enfermedades terminales y una esperanza de vida inferior a seis meses, previa evaluación de médicos y expertos. Aunque el texto fue aprobado por la Cámara de los Comunes, permanece bloqueado en la Cámara de los Lores.

En un intento por desbloquear la situación, un centenar de diputados laboristas solicitó al primer ministro Keir Starmer que interviniera para facilitar el avance de la ley. Sin embargo, esa mediación no se ha producido.