Italia se niega a pagar a Suiza los gastos médicos de la tragedia de Crans-Montana

Italia no reembolsará a Suiza los gastos médicos derivados de la atención a ciudadanos italianos heridos en el incendio de Nochevieja en la localidad alpina de Crans-Montana, según ha confirmado el embajador italiano en Berna, Gian Lorenzo Cornado.

El diplomático realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente del Cantón del Valais, Mathias Reynard, en un encuentro en el que se abordó la posibilidad de que las autoridades suizas reclamaran el pago de los costes sanitarios.

Al finalizar la reunión, Cornado fue explícito: "Italia no pagará los gastos sanitarios de los heridos de Crans-Montana". La postura del Gobierno italiano se basa en la ausencia de responsabilidad en los hechos que provocaron la tragedia.

El embajador recordó que Italia ha prestado asistencia en situaciones similares, citando el caso de dos ciudadanos suizos atendidos durante semanas en Milán, además de la participación de la Protección Civil del Valle de Aosta en las labores de rescate. "Existe un principio de reciprocidad que debe respetarse", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, respaldó esta postura y descartó cualquier obligación de pago por parte de Italia: "No existe ninguna responsabilidad italiana", afirmó ante los medios. Tajani atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido a los gestores del local donde se produjo el incendio y a la falta de controles de seguridad.

Facturas a las familias

La polémica se intensificó tras conocerse que varias familias italianas habían recibido facturas por la hospitalización de los heridos, algunas de hasta 70.000 euros.

El Gobierno italiano aseguró entonces que las autoridades suizas habían calificado el envío de estos documentos como un error y garantizó que las familias no tendrían que asumir los costes. Por su parte, el Cantón del Valais explicó que las facturas se remitieron con carácter informativo y que no debían ser abonadas por los afectados.

Una tragedia con 41 fallecidos

El incendio se produjo durante la celebración de Nochevieja en el bar Le Constellation, en Crans-Montana, y causó la muerte de 41 adolescentes y jóvenes, entre ellos seis ciudadanos italianos.

Además, 115 personas resultaron gravemente heridas, muchas de las cuales fueron atendidas inicialmente en hospitales suizos debido a la gravedad de las quemaduras. En el caso de los once heridos italianos, estos fueron trasladados posteriormente a Italia, concretamente al centro de quemados de Niguarda, en Milán.

La investigación sobre el incendio sigue abierta y cuenta actualmente con 13 personas imputadas, entre ellas los propietarios del local, Jacques y Jessica Moretti. También están procesados el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, y varios funcionarios responsables de los controles de seguridad.

Los cargos incluyen homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, en relación con las posibles deficiencias en las medidas de seguridad del establecimiento.

Reacciones de las familias

Las declaraciones del embajador italiano se producen en un contexto de tensión entre ambos países, agravado por este caso y por decisiones judiciales previas, como la excarcelación del propietario del local incendiado, Jacques Moretti.

Las familias de las víctimas, a través del abogado Fabrizio Ventimiglia, han mostrado su rechazo a la posibilidad de que se les trasladen costes económicos derivados de la tragedia. El letrado calificó la situación de "inaceptable" y subrayó que quienes tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad deben asumir también las consecuencias.