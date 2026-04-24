Tusk celebra el fin de la era Orbán en la UE: "Por primera vez en años no había rusos en la sala"

El primer ministro polaco exhibe su sintonía con el nuevo gobierno de Budapest tras la derrota de Viktor Orbán en una cumbre de la Unión Europea en Chipre que ha venido también marcada por el alivio por el desbloqueo de las ayudas a Ucrania.

Donald Tusk no ha querido utilizar medias tintas, y ha querido dejar patente su satisfacción por el nuevo escenario político en el seno del Consejo Europeo, aunque luego haya matizado sus palabras señalando a los medios que eran fruto de una broma.

Tras la histórica derrota de Viktor Orbán, barrido en las urnas por Peter Magyar en las elecciones legislativas del pasado 12 de abril, la atmósfera en la cumbre informal de líderes de la UE en Nicosia parece haber dado también un vuelco radical. "Ayer se podía percibir un gran alivio entre los líderes porque era la primera vez en años que no había rusos en la sala, si sabéis a lo que me refiero", lanzaba Tusk a su llegada a la segunda jornada de reuniones.

La frase del líder polaco, cargada de intención, apunta directamente a la estrecha relación que Orbán mantuvo con Vladímir Putin durante sus 16 años en el poder, periodo en el que Hungría se convirtió en el principal caballo de Troya del Kremlin en Bruselas, obstaculizando sistemáticamente las sanciones contra Moscú y el apoyo militar a Kiev tras la invasión de 2022, y con acusaciones directas de espionaje en favor de Rusia.

Una cumbre sin el 'veto' magiar

La ausencia de Orbán, sustituido tras las urnas por el conservador europeísta Peter Magyar, ha tenido efectos inmediatos sobre el terreno. Durante la primera jornada, los mandatarios europeos celebraron el desbloqueo de un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, una ayuda que permanecía secuestrada por el veto de Budapest y que ahora fluye ante el nuevo mapa geopolítico.

El momento anecdótico de la mañana se produjo cuando, segundos después de que Tusk señalara la ausencia de "rusos", apareció por detrás el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Pese a que Fico ha sido el otro gran aliado de las tesis prorrusas en Europa, ambos intercambiaron un saludo cordial. Tras marcharse el eslovaco, Tusk dedicó un guiño cómplice a la prensa. "Ha sido una broma", matizó después entre risas, aunque recalcando que "el ambiente es totalmente diferente".

"Los demócratas no son perdedores"

Para Tusk, la victoria de Magyar no es solo un alivio logístico para las finanzas ucranianas, sino una victoria moral para el continente. Según el mandatario polaco, los resultados en Hungría son "una señal muy clara de que los demócratas no son unos perdedores" y demuestran que existe un futuro para el Estado de derecho frente a las derivas iliberales que representaban políticos como Orbán.

Con el camino despejado, varios líderes han aprovechado la cita en Chipre para reclamar una aceleración en las negociaciones para la adhesión de Kiev a la Unión, un proceso que, hasta hace apenas dos semanas, parecía condenado al ostracismo por la pinza Budapest-Moscú.

¿Nueva tensión diplomática España-EEUU?

Pese a que la ausencia de Orbán ha supuesto un alivio en el Consejo Europeo de Nicosia, la filtración de un correo del Pentágono, con amenazas a España como miembro de la OTAN por su no colaboración en la guerra con Irán, han sido la nota discordante en la reunión de mandatarios de la Unión Europea. Filtración a la que el presidente del Gobierno español ha respondido con displicencia con un despectivo "no trabajamos con emails sino con documentos oficiales y posicionamientos, en este caso del Gobierno de Estados Unidos".