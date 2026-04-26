40 años de Chernóbil: La UE y Ucrania alertan de que la ofensiva rusa amenaza con una nueva catástrofe

En el marco de la conmemoración del 40 aniversario del desastre nuclear de Chernóbil, la Unión Europea y el gobierno de Ucrania han lanzado una advertencia conjunta sobre el peligro actual que representan las operaciones militares rusas para la seguridad nuclear en Europa.

Lo que debería haber sido un acto de memoria histórica se ha convertido en una denuncia política y de seguridad, señalando que el legado de la tragedia de 1986 corre el riesgo de repetirse debido al conflicto actual.

Zelenski advierte sobre el "abismo de un desastre manufacturado"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado que Rusia está poniendo al mundo al borde de una catástrofe provocada. Según el mandatario, drones de fabricación iraní sobrevuelan con regularidad la planta, recordando el incidente del 14 de febrero de 2025, cuando un dron impactó contra el sarcófago del reactor 4 provocando un incendio. Aunque la agencia nuclear de la ONU confirmó que la contención radiactiva no se vio comprometida en aquella ocasión, Zelenski insiste en que la vulnerabilidad de la zona es crítica.

Por su parte, Moscú ha negado estas acusaciones en el pasado, calificándolas de ataques de "falsa bandera" por parte de Kiev para culpar a Rusia.

La Unión Europea critica el "secretismo" y la ocupación de Zaporiyia

En un comunicado oficial, la Unión Europea ha recordado el "secretismo soviético" que ocultó la magnitud de la tragedia hace cuatro décadas, subrayando que la seguridad nuclear depende de la transparencia y la cooperación internacional.

La UE ha destacado los siguientes puntos de fricción: el riesgo para el sarcófago, los ataques contra el 'Nuevo Confinamiento Seguro' socavan inversiones internacionales que alcanzan los 2.100 millones de euros; la ocupación de Zaporiyia, la UE tilda de "ilegal" la ocupación continua de la mayor planta nuclear de Europa, lo que eleva el riesgo para la vida humana y el medio ambiente; y los ataques a la red eléctrica, las ofensivas sistemáticas contra la infraestructura energética de Ucrania amenazan el suministro necesario para el funcionamiento seguro de todas las instalaciones nucleares del país.

Exigencia de responsabilidades

La comunidad europea ha exigido a Rusia el cese inmediato de cualquier hostilidad contra instalaciones nucleares y el cumplimiento de los Siete Pilares Indispensables para la Seguridad Nuclear. Asimismo, han instado a que el Kremlin sea hecho responsable de los daños causados y que devuelva de forma inmediata el control total de la central de Zaporiyia a las autoridades ucranianas.