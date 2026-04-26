Se cumplen cuarenta años de la catástrofe de Chernóbil, el único accidente de una planta nuclear con víctimas vinculadas a la radiación y que por el cúmulo de factores que provocaron y agrandaron el desastre, también se ha ganado el apelativo de accidente "soviético". A las características del reactor, intrínsecamente "inestable", según el sector, se sumó la orden de acometer una prueba extremadamente peligrosa y el oscurantismo y caos posterior, con la tardía evacuación de los casi 50.000 habitantes de Prípiat, la ciudad que nació junto a los reactores, y la escasa protección y preparación de los "liquidadores" que trabajaron en la extinción.

Aunque la seguridad absoluta en este y otros ámbitos es imposible, como resalta el divulgador Alfredo García @operadornuclear, sí puede decirse que hoy un accidente como el de Chernóbil, con el cúmulo de factores técnicos y políticos que se conjuraron para provocar la catástrofe, es "virtualmente" impensable. Estos son los factores clave para entender qué ocurrió en el reactor 4 de Chernóbil poco después de la una de la madrugada del 26 de abril de hace cuarenta años y la catástrofe posterior:

El diseño del reactor

La planta nuclear de Chernóbil, a 110 kilómetros de Kiev, contaba en el momento del accidente con cuatro reactores RBMK-1000 de diseño soviético inicialmente concebidos para la obtención de plutonio de uso militar. Los reactores RBMK-1000, refrigerados por agua ligera y moderados por grafito, presentaban características que les hacían particularmente inestables en determinadas circunstancias: en ellos "un aumento de la temperatura provoca un aumento de potencia", lo que los hace "intrínsecamente inseguros", resume el ingeniero nuclear.

Un visitante camina entre los letreros de los pueblos abandonados como consecuencia del desastre. | EFE

Por otro lado, su utilidad doble (producción militar y eléctrica) hacía que fuera posible la extracción de plutonio sin parar el reactor, una circunstancia que afectaba a su diseño: no contaba con un sólido edificio de contención como el de las centrales occidentales y que probablemente habría amortiguado las consecuencias del accidente.

Un experimento impensable

A las características del reactor que ya hacían más compleja su operación se sumó, el día del accidente, la decisión de emprender una arriesgadísima maniobra que buscaba comprobar si en caso de caída del suministro eléctrico, se podía alimentar las bombas de refrigeración con la energía residual de las turbinas hasta la entrada en funcionamiento de los equipos diésel. La prueba supuso la bajada de potencia del reactor desde doce horas antes, una medida que implicaba aumentar su inestabilidad, y el bloqueo de sistemas de seguridad críticos, como los equipos de refrigeración de emergencia o los disparos (paradas) automáticos.

Cuando a la 1 y 23 minutos arrancó la prueba, los equipos de refrigeración previstos no fueron capaces de enfriar lo suficiente el núcleo del reactor y su potencia se multiplicó sin que estuvieran disponibles los mecanismos de seguridad que hubieran evitado el desastre. A ello se sumaba que las barras de control, que en los reactores españoles son capaces de parar la reacción en cadena en menos de dos segundos, tardaban en insertarse veinte segundos en el reactor soviético. Cuando los operadores intentaron introducirlas y parar así la reacción no pudieron hacerlo, el núcleo empezó a fundirse y el hidrógeno que se generó desató una explosión que destrozó la cubierta del edificio y envió al exterior toneladas de material combustible. Con el núcleo del reactor ardiendo, comenzaron a salir a la atmósfera los productos de la fisión radiactiva.

Presiones, oscurantismo y caos

Los operadores de Chernóbil, inadecuadamente formados, emprendieron un procedimiento prácticamente suicida, según los análisis posteriores. Dejaron al margen cualquier consideración de seguridad, algo impensable y también imposible según los protocolos y el diseño de las centrales actuales. Un análisis de la Agencia Internacional de la Energía denuncia que los técnicos actuaron sin la "cultura de la seguridad" inherente a su labor y también documenta cómo sus superiores eran conscientes de las deficiencias y carencias de este tipo de reactor, citando problemas detectados en las centrales de Ignalina y Leningrado. Según este análisis, esta información "no fue revisada", se dispersó entre operadores, técnicos y reguladores, "seguramente no fue correctamente entendida" y fue "finalmente ignorada".

Un visitante en la sala de control del reactor 3 de Chernóbil. | EFE

Según la World Nuclear Association, la consecuencia de este cúmulo de irresponsabilidades fue la salida al exterior de al menos el 5 por ciento del material radiactivo del núcleo, gas xenón, cesio-137 y yodo 131 que afectó en su mayoría a la zona más cercana a la central pero que en el caso de los materiales más ligeros alcanzó amplias zonas de Bielorrusia, Rusia y los países escandinavos, que detectaron la radiación antes de que avisaran las autoridades de la URSS.

Al desastre en sí se sumó la gestión posterior: no se informó hasta muchas horas después a los habitantes de Prípiat, la evacuación se demoró días, se distribuyeron tardía e irregularmente las pastillas de yodo para bloquear la acción del yodo radiactivo y se rechazó la ayuda estadounidense... La titánica tarea de apagar el material radiactivo y después sellar el reactor se acometió por hombres sin la formación y el equipo adecuados mientras habitantes de la zona continuaban consumiendo alimentos contaminados por la ausencia de directrices de un régimen que sostenía que un accidente así no era posible en la URSS. Frente a esto, García destaca cómo hoy, poniendo el ejemplo de España, hay planes de emergencia interior y exterior en cada central, simulacros anuales, formación del personal interno y externo que acudiría en caso de emergencia y comunicación inmediata de incidentes.