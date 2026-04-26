Doce horas en la zona de exclusión de Chernóbil: a 270 metros de tocar con la mano el sarcófago del reactor 4

El 26 de abril de 1986, hace exactamente 40 años, tuvo lugar el mayor accidente nuclear de la historia. El reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Illich Lenin de Chernóbil, al norte de Ucrania, explotó durante una prueba nocturna de seguridad. La fuga de radiación obligó a evacuar a casi 150.000 personas, vaciando ciudades y pueblos, y creando una zona de exclusión permanente con un diámetro aproximado de 30 kilómetros.

Los habitantes de la zona fueron trasladados a Kiev y otras poblaciones, pero poco a poco la vida humana empezó a regresar a la zona. Primero lo hicieron los saqueadores, que robaron todo lo que podía tener algún tipo de valor desde las semanas posteriores a la catástrofe. El gran saqueo llegó tras 1991, con el colapso de la Unión Soviética, cuando se terminaron de vaciar los edificios de metales (tuberías, cableado, radiadores…) con valor de mercado.

Tras los saqueadores llegaron los samosely, los habitantes de la zona que volvieron a sus hogares y abandonaron los lugares donde habían sido reubicados. Todos de avanzada edad. Su situación no es legal, aunque es tolerada por el Gobierno. Subsisten cultivando vegetales y criando animales, a pesar de las advertencias sobre la contaminación del suelo. Y, por último, los turistas. Miles de turistas cada año hasta la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El Gobierno ucraniano empezó a potenciar el área de exclusión como destino turístico y dio concesiones especiales a una decena de empresas. Ellas eran las encargadas de organizar las excursiones, que iban desde la clásica visita de un día –por la que optaban el 90 por ciento de los visitantes, según datos de las propias agencias– hasta las que permitían pernoctar en los dos mismos hoteles en los que se aloja el personal que trabaja en la zona.

La visita al área de exclusión que aquí se narra recoge una experiencia vivida a principios de septiembre de 2021, cinco meses antes de que Rusia invadiera el país, en una Ucrania plagada de carteles de reclutamiento militar y de áreas de homenajes a los caídos porque la guerra en el Donbás llevaba ya siete años y no tenía visos de concluir. Un país que exigía pruebas PCR por el coronavirus tanto para entrar como para salir del mismo.

La excursión a Chernóbil comenzaba en uno de los laterales de la icónica plaza de Maidán. Allí, minibuses recogían a los turistas con destino al área de exclusión. La única dificultad era encontrar el vehículo de tu excursión entre todos los que había y seleccionar el tipo de comida que ibas a tomar en Chernóbil. Era el momento también en el que se recordaban algunas de las normas clave de la excursión, de las que ya se había informado previamente.

El check point de entrada al área de exclusión

A la zona de exclusión se debe ir vestido de cuerpo entero. Solo las manos y la cara pueden estar sin cubrir. No se debe acceder con manga corta, ni con pantalón corto o falda, ni con calzado abierto. No se debe coger nada, ni tocar nada, ni edificios, ni el césped, ni sentarse en el suelo, ni siquiera apoyar la mochila en el suelo. Se debe tener el menor contacto posible con un entorno contaminado por la radiación.

El trayecto entre el centro de Kiev y el puesto de control de Dytyatky, que marca el inicio del área de exclusión de 30 kilómetros, se realizaba en algo más de dos horas, pese a que sólo hay poco más de 100 kilómetros de distancia. Era por una autovía tremendamente bacheada que trasladaba al turista a una especie de montaña rusa por los continuos botes que iba dando en el asiento. En el check point se empezaban a tener las primeras sensaciones contradictorias.

Los militares controlaban la documentación personal (pasaporte), verificaban que la documentación de acceso a Chernóbil estaba correcta y se entregaba a cada turista un pequeño medidor de radiación que debía ir colgado al cuello. Pero mientras se esperaba ese trámite se podía comprar en los tenderetes de alrededor todo tipo de suvenires relacionados con el accidente nuclear –desde un mono con cámara antigás para ir disfrazado a la excursión a llaveros, pegatinas, camisetas o cualquier cosa que pueda ser comprada por un turista–.

Es en ese punto en el que se tenía un primer contacto con las babushkas, las ancianas que han retornado al área de exclusión y que son el máximo exponente de los samosely. Mientras se espera a cruzar el check point es fácil verlas llegar en Bolt al control militar con las bolsas del supermercado para, desde ese punto, andar 10, 15 o 20 kilómetros hasta sus casas por los arcenes de las carreteras del área de exclusión.

Finalizado el control de Dytyatky, los minibuses se internaban en la zona de uno en uno, generando una extraña sensación de inquietud y soledad. Camino del pueblo de Chernóbil, que nunca llegó a tener más de 15.000 habitantes, se echaba por primera vez pie a tierra para fotografiarse con el viejo monolito soviético de hormigón blanco que anunciaba la llegada al municipio, una imagen que inunda internet desde hace años.

El tercer ángel del Apocalipsis

Y de ahí, a uno de los puntos clave, la visita al Monumento del Tercer Ángel, o simplemente, el "Ángel de Chernóbil", una escultura hecha con barras de hierro entrelazadas que representa a un ángel tocando una trompeta. Se supone que, exactamente, al tercer ángel del Apocalipsis, ya que en la zona se compara el accidente con lo narrado en este libro de la Biblia, destacando además que ajenjo en ucraniano se pronuncia de una forma muy similar a Chernóbil.

"Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas". (Apocalipsis 8:10-11.)

Junto a este monumento se encuentra la denominada Avenida de los Pueblos, un homenaje a todos los pueblos y ciudades que fueron abandonados por el desastre nuclear y que ahora están muertos. Están representados por una hilera de decenas de carteles con sus nombres. Por un lado, el nombre del pueblo está sobre fondo blanco; en el reverso, aparece tachado con una línea roja transversal, representando que ha dejado de existir. Mismo formato que en las carreteras españolas, para entenderse.

En el pueblo de Chernóbil había algo de tiempo para deambular entre las casas abandonadas, que han sido tomadas al asalto por la naturaleza. Allí es donde los guías explican que, una vez los humanos desaparecieron, no sólo la flora, sino también la fauna, tomaron el control. Los lobos, los linces boreales y los osos pardos se han multiplicado. El caballo de Przewalski, en peligro de extinción antes del accidente, ha hecho del área de exclusión su bastión.

Una vez se dejaba el pueblo, el autobús regresaba a las carreteras y tomaba rumbo a la central nuclear. Antes de llegar, tocaban varias paradas. La primera, uno de los cementerios de material. Vehículos civiles, blindados militares, pequeños drones terrestres, maquinaria pesada… todo abandonado. Los guías acercaban sus medidores Geiger a los vehículos para que el turista comprobara cómo emitían un pitido constante y frenético que representaba un alto índice de contaminación.

Era también un punto propicio para explicar a los turistas la distribución de la radiación en la zona de exclusión. El guía lo comparaba con coger una manguera de agua, poner el dedo cubriendo parte de la salida de agua y, apuntando hacia el cielo, "regar" un suelo de hormigón. Una vez terminado el proceso, el suelo no queda mojado de forma homogénea, sino que hay partes totalmente secas, otras con poca cantidad de agua y otras encharcadas. Lo mismo pasa con la radiación. Puede haber un punto sin contaminación y, sólo a unos centímetros, un punto muy peligroso para la vida humana.

También explicaba que todos los materiales no absorben de igual manera la radiación. Por ejemplo, el musgo actúa como una esponja para el Cesio-137, de modo que las zonas donde hay mucho musgo siempre serán altamente radiactivas. También el metal atrapa con facilidad los isótopos radioactivos (como el Cesio-137 o el Estroncio-90), por lo que todo lo que contiene metal presenta altos índices de contaminación.

A 270 metros del sarcófago del reactor 4

La otra parada se produce, más o menos, a un kilómetro del reactor 4 (que se ve en la lejanía), muy cerca del estanque de enfriamiento de la central (un lago artificial destinado a enfriar los reactores), en las proximidades del puerto de Chernóbil, en el río Prípiat. Desde allí se divisan los esqueletos oxidados de las barcazas, remolcadores y buques de carga que se utilizaron en las operaciones de limpieza. Transportaron mayoritariamente arena, boro y otros materiales que se arrojaron sobre el reactor en llamas.

Y, desde allí, a otro de los puntos clave: el Monumento a los Liquidadores. Se trata de un monolito que recuerda a aquellos héroes que se dejaron la vida evitando que el desastre nuclear fuera aún mayor. Algunos sabían que estaban destinados a morir en cuestión de horas y aun así aceptaron el reto. Otros actuaron recibiendo órdenes y sin saber que estaban destinados a morir en cuestión de horas, días, semanas o meses fruto de la radiación.

Este es el punto más cercano al que puede situarse un turista del reactor número 4 de Chernóbil durante la visita. Exactamente, según explicaban los guías, se está a tan sólo 270 metros de poder tocar con la mano el nuevo sarcófago que cubre el reactor accidentado. Un sarcófago que fue instalado en el año 2019 y que debería proteger al mundo durante los próximos 100 años del infierno radiactivo que hay en el interior del reactor 4.

Dejando uno de los puntos clave, la visita se dirigía a uno de los comedores donde todos los días compartían espacio los turistas y los trabajadores del área de exclusión. Es allí donde se tenía un rato de descanso para reponer fuerzas, comer de forma rápida el menú que se había seleccionado nada más llegar al autobús en la plaza de Maidán y pasar por el aseo si era necesario.

La ciudad fantasma de Prípiat

El autobús de la excursión se dirigía entonces a otro de los puntos fuertes del día: la ciudad fantasma de Prípiat. Era una "atomgrad" (ciudad atómica), construida en la década de los setenta para unos 30.000 habitantes. Fue diseñada específicamente para albergar a los científicos, ingenieros y trabajadores de la planta nuclear y a sus familias. Una ciudad de élite con instalaciones y lujos que no existían en otras ciudades soviéticas.

Sus ciudadanos fueron evacuados 36 horas después del desastre nuclear y se les dijo que iba a ser por tan sólo tres días, razón por la que no cogieron sus pertenencias. Nunca volverían, razón por la que la ciudad quedó congelada con fecha de 27 de abril de 1986. Saqueada hasta quedar como un esqueleto al borde del colapso, durante la visita es posible recorrer algunos de sus puntos más emblemáticos.

Es el caso, por ejemplo, del parque de atracciones, uno de los iconos de la tragedia, con su atracción de coches de choque o su famosa noria gigante, que estaba programada para inaugurarse el 1 de mayo de 1986, Día del Trabajador, pero nunca llegó a funcionar de forma oficial. Ese mismo día iba a inaugurarse también el estadio Avanhard, que había terminado de construirse a principios de abril.

Mitificada por documentales y reportajes, en septiembre de 2021 no se podía entrar en la piscina de Chernóbil, que estuvo funcionando para uso del personal que trabajaba en la zona de exclusión hasta 1998, doce años después del accidente. En los últimos meses había habido un pequeño derrumbe en su interior, que alteró la distribución de la radiación, y era necesario hacer un nuevo mapa de radiación para poder acceder con seguridad.

Recorrer las calles de Prípiat es caminar por lo que parece un escenario de una película post-apocalíptica, pero con la perturbadora certeza de que es totalmente real. Un lugar donde la civilización pierde cada día un poco más la guerra frente a la naturaleza y donde el silencio sólo se ve perturbado por el chirrido de algún metal oxidado, por el pitido frenético de un medidor Geiger o por la voz del guía que muestra al pequeño grupo fotos de cómo era antes de la evacuación el edificio que se está visitando en ese momento.

Una vez se deja la ciudad, los turistas continuaban su aventura en dos sitios más. El primero, un nuevo depósito de vehículos y material radioactivo abandonado. El segundo, uno de esos lugares que oficialmente no existían en la vieja Unión Soviética. En los planos de la época aparecía como un campamento para niños, pero que no se podía visitar porque los estrictos controles militares impedían acceder a la zona.

El radar secreto y el análisis de radioactividad

Se trataba del radar Duga-1, un gigantesco mamotreto de antenas de 150 metros de alto por 700 metros de largo con el que el Kremlín pretendía escuchar el posible lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales desde Estados Unidos. El radar trans-horizonte (OTH, por sus siglas en inglés) emitía ondas de radio tan potentes que rebotaban en la ionosfera para "mirar" más allá de la curvatura de la Tierra. Se construyó cerca de la central nuclear porque consumía una cantidad ingente de energía. La antena no estaba sola, sino al lado de una ciudad militar cerrada, denominada en clave como Chernóbil-2.

Después de 12 horas en el área de exclusión de Chernóbil, tocaba un último trámite antes de que los minibuses devolviesen a los turistas a Kiev. Se trata de comprobar la radiación recibida y confirmar que se sale limpio. Primero, de la radiación que atraviesa el cuerpo, algo que se comprueba con los datos registrados por el medidor que el turista ha llevado colgado al cuello en la visita.

Lo segundo y último es la búsqueda de partículas radioactivas que se hayan podido pegar a la ropa o a la suela de los zapatos. Se trata de evitar que el turista abandone la zona con material radioactivo que pueda dañar gravemente su salud. Para ello, había que introducirse en unas cabinas de metal, colocando los pies y las manos en unos sensores, para que la máquina realizase el análisis y encendiese una luz verde que permitía abandonar la zona sin preocupaciones.

Los guías que acompañan a los turistas durante las doce horas de estancia en la zona de exclusión de Chernóbil explican en varias ocasiones que la radiación que el turista recibe durante toda la jornada es equivalente a la que se recibe por realizar un viaje en avión de dos horas. Una idea que vuelven a recordar al salir de esta zona de análisis de la radiación recibida.