La agricultura vuelve a Chernóbil en forma de vodka

Durante años, el Desastre de Chernóbil se contó, sobre todo, en términos humanos. Las evacuaciones, vidas truncadas, enfermedades posteriores por la radiación… Ese fue —y sigue siendo— el verdadero núcleo de la tragedia. Pero junto a ese impacto, hubo otro daño más silencioso que también dejó huella: el que sufrió la tierra.

La explosión liberó materiales radiactivos que se depositaron sobre campos, bosques y cultivos. El suelo quedó alterado con elementos que se filtraban en las plantas y podían pasar a los animales y a las personas a través de la alimentación. En otras palabras: la tierra no estaba muerta, pero dejó de ser segura.

Cuarenta años más tarde de la explosión del reactor número 4, el paisaje empieza a contar otra historia. La zona de exclusión de Chernóbil sigue estando muy restringida y la agricultura para consumo general está prohibida, a pesar de que algunas personas que viven cerca cultivan alimentos para autoconsumo, en ocasiones incluso con niveles de radiación por encima de lo recomendado. Pero en algunas zonas donde la radiación ha disminuido, la agricultura se abre paso con cautela hasta el punto de algo que parecía imposible: volver a cultivar grano para destilar un vodka nacido en las cercanías de Chernóbil.

La agricultura se abre paso

La radiación no desaparece de un día para otro, pero tampoco permanece inmóvil. Se diluye, se desplaza, se reduce. Y en ese proceso, algunos suelos han ido cambiando más de lo que se pensaba, tal y como desvelan los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que llevan años trabajando en programas sobre seguridad alimentaria en zonas contaminadas.

Esos informes recogen una idea básica: no puedes eliminar la radiactividad del suelo, pero sí puedes reducir su presencia en los alimentos con técnicas agrícolas relativamente sencillas. Por ejemplo, se pueden elegir cultivos menos vulnerables a la radiación de los suelos, como los cereales. O también se puede añadir potasio al suelo para bloquear que la planta absorba cesio radiactivo.

Con estas técnicas, los estudios han demostrado que en ciertas zonas los alimentos pueden mantenerse dentro de niveles seguros. Por eso hoy se habla, con mucha cautela, de volver a cultivar en algunos lugares.

El vodka de Chernóbil

Y entonces, en medio de ese paisaje donde nadie se atreve a cultivar, alguien decidió ir un poco más allá con una idea sumamente provocativa: elaborar vodka con centeno cultivado en las cercanías de Chernóbil.

Así nació Atomik, un proyecto de la Chernobyl Spirit Company, una empresa social que produce licores de alta calidad y totalmente seguros elaborados con cultivos cosechados cerca de Chernóbil. Empezaron con el centeno y ahora elaboran aguardiente de manzana, pera, ciruela...

El secreto es pura química. Durante la destilación, el alcohol se separa de la mayor parte de las impurezas. Entre ellas, las sustancias radiactivas. El resultado es un vodka que, según las mediciones realizadas, presenta los mismos niveles de radiación que cualquier otra bebida alcohólica elaborada en cualquier rincón del planeta.

Sus creadores no querían solo una bebida curiosa y, tal vez, un tanto morbosa. En su página web señalan que al menos el 75% de las ganancias se destinan a apoyar a las comunidades de Ucrania afectadas primero por el desastre nuclear y ahora por la guerra. Así que, en el fondo, su proyecto apunta a la idea de que Chernóbil no tiene por qué ser un territorio condenado al pasado. Hay zonas donde la naturaleza se va abriendo paso, la vida sigue avanzando y ni la radiación ni Putin conseguirán hacerles abandonar esa tierra.