El terrorista que atacó una sinagoga en Londres pasó por un plan antiyihadista hace seis años

El sospechoso de apuñalar a al menos dos personas frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, tenía antecedentes que ya habían encendido las alarmas de las autoridades británicas. Según la información proporcionada por la Policía Metropolitana, el individuo participó en un programa de prevención del terrorismo en el año 2020.

El comisario Mark Rowley confirmó que el presunto atacante, detenido inmediatamente después de los hechos, posee un historial de violencia grave y padece problemas de salud mental. El hombre ha sido identificado como Essa Suleiman, de 45 años. Se trata de un ciudadano con nacionalidad británica y de origen somalí que llegó legalmente al Reino Unido y que actualmente reside en el sureste de la capital inglesa.

La investigación ha sido asumida de forma íntegra por la Policía Antiterrorista, que no ha dudado en calificar el suceso como un acto de naturaleza extremista. Horas después del apuñalamiento, el ataque fue reivindicado por el Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados (HAYI, por sus siglas en árabe), un grupo islamista que mantiene estrechos vínculos con la República Islámica de Irán, aunque los investigadores todavía tratan de esclarecer la motivación exacta del agresor.

Tras el suceso, el primer ministro, Keir Starmer, ha comparecido ante los medios para anunciar que el Gobierno tomará medidas adicionales. Durante su intervención, el líder laborista aseguró que, si bien el Ejecutivo "protege la libertad de expresión", no resulta tolerable que se glorifiquen ciertos discursos en las calles británicas, lamentando que demasiadas personas traten de minimizar el antisemitismo en la sociedad actual.

"Si acudes a manifestaciones con gente que lleva imágenes de parapentistas sin denunciarlo, estás venerando el asesinato de judíos. Si te unes a quienes dicen que son partidarios de 'Globalizar la Intifada', estás incitando al terrorismo", advirtió el jefe del Gobierno en clara alusión a las recientes marchas propalestinas y a los ataques perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

En esta misma línea, el mandatario británico insistió en que el uso de dichas proclamas constituye un acto de "racismo extremo" y que quienes las entonen "deberían ser procesados". "Este Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para erradicar el odio. Reforzaremos nuestra seguridad y protegeremos a nuestra comunidad judía", aseveró de forma tajante.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo británico instó a la población a "abrir los ojos" ante el dolor del pueblo judío y confirmó que su gabinete está estudiando nuevas herramientas legales para controlar la naturaleza de los cánticos y pancartas en las protestas. Estas declaraciones se produjeron tras una visita a Golders Green, donde Starmer fue abucheado por la multitud mientras dialogaba con las autoridades locales, acompañado por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, y el comisario Rowley.