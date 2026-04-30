Rescatan a cuatro personas después de que una conductora en prácticas hundiera un autobús en el río Sena

Un aparatoso siniestro ha estado a punto de terminar en tragedia este viernes en Essonne -Francia-. Cuatro personas han tenido que ser rescatadas con vida de las frías aguas del Sena después de que el vehículo de transporte público en el que viajaban se precipitara al cauce del río por motivos que aún se desconocen.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 09:30 hora local en la localidad de Juvisy-sur-Orge, situada en el departamento de Essonne, a unos 25 kilómetros al sur de París. Según han confirmado las autoridades galas, el escaso número de viajeros a bordo resultó providencial para evitar una catástrofe mayor, ya que el vehículo no se encontraba prestando un servicio comercial ordinario.

La información difundida por la prensa local señala que al volante se encontraba una mujer que estaba completando su periodo de formación. Por este motivo, el autocar circulaba prácticamente vacío. Junto a la conductora en prácticas, únicamente viajaban el profesor encargado de supervisar la maniobra y otros dos pasajeros, presuntamente vinculados también al proceso de aprendizaje.

Antes de que los servicios de emergencia lograran desplegarse en la zona del siniestro, la actuación cívica cobró un protagonismo vital. Varios transeúntes que presenciaron atónitos la caída del vehículo al agua no dudaron en intervenir de inmediato. Estos ciudadanos anónimos colaboraron activamente en las labores de salvamento iniciales, prestando un apoyo fundamental a los ocupantes que trataban de abandonar el habitáculo sumergido.

Minutos después, se articuló un masivo dispositivo de rescate liderado por los especialistas del Servicio Departamental de Incendios y Salvamento de Essonne (SDIS). El operativo movilizó un total de 16 vehículos y 34 efectivos, entre los que destacaba la presencia de buzos profesionales y miembros de la brigada fluvial, indispensables para operar con garantías en el cauce del Sena.

Junto a los bomberos, también fue requerida la asistencia del personal especializado de Vías Navegables de Francia (VNF), con el objetivo de asegurar la zona, evaluar el posible impacto medioambiental y coordinar las complejas maniobras para la futura extracción del vehículo del fondo del río. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación oficial para esclarecer si el incidente se debió a un fallo mecánico, a un error humano o a una combinación de ambos factores.