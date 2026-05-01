¿Por qué aparece Madeleine McCann en los archivos de Epstein?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó el pasado 30 de enero 3.000.000 de documentos relacionados con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, que se habría suicidado en la cárcel en 2019, en los que aparecen miles de nombres de personas conocidas en todo el mundo. Entre ellos el de Madeleine McCann, la niña británica de 3 años que fue raptada en 2007 cuando dormía en el apartamento que sus padres habían alquilado en el Algarve portugués.

La pequeña, que hoy tendría 22 años de estar viva y ha protagonizado la desaparición sin resolver más mediática de los últimos veinte años, se menciona en los archivos de Epstein publicados a principios de año por la posible relación con la desaparición de la menor de quien fuera la pareja del multimillonario en la década de los 90 y se convirtiera en su mano derecha, Ghislaine Maxwell.

Un testigo trasladó al FBI en 2020 que creía haber visto a la mujer, que fue detenida ese mismo año y actualmente cumple condena por tráfico sexual de menores, con la pequeña Maddie en Barcelona dos años después de su secuestro. Los investigadores del caso no dieron mucha relevancia a su declaración. El informador no pudo aportar más prueba que la de su testimonio, que situaba a Maxwell y McCann juntas en una calle de la Ciudad Condal.

"En septiembre de 2009 vivía en la calle. Era domingo y estaba muy tranquilo. Me desvié de mi calle hacia la carretera principal y me encontré caminando detrás de una mujer y una niña pequeña. También había un hombre de mediana edad con ellas, pero caminaba mucho más adelante. Cuando me acerqué a la niña, noté que se parecía a Madeleine McCann. La mujer intentaba apresurarla y parecía agitada por mi presencia", comienza el relato del testigo recogido en el archivo EFTA01249618.

"La niña se tapó el ojo derecho con la mano todo el tiempo que caminamos. No dejaba de girarse para mirarme. Me desvié después de un rato. Lo reporté en el sitio web como un avistamiento, ya que me pareció extraño. No volví a pensar en ello durante años hasta que vi la publicación de Facebook sobre Ghislaine Maxwell y la teoría de que ella se había llevado a Madeleine McCann", añade en su declaración. "La mujer que vi se parecía muchísimo a Ghislaine Maxwell".

¿Quién es Maxwell?

La exnovia y cómplice de Epstein es hija del magnate Robert Maxwell. Creció entre los hijos de la alta sociedad británica y estudió en la Universidad de Oxford. Mantuvo una relación sentimental con el depredador sexual durante varios años en los 90.

Tras su ruptura, siguieron siendo amigos y socios. Ghislaine habría hecho de nexo para que el depredador sexual tuviera acceso a gente influyente del mundo de la política, los negocios y hasta la realeza, con la que ella se codeaba por su posición social.

Fotografía de la pareja recuperada en una redada del FBI en la mansión de Epstein en 2019.

Fue detenida en 2020 por su implicación en el caso Epstein. Él, que fue condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor, estaba a la espera de ser juzgado por diferentes cargos de explotación sexual a menores cuando murió.

Ella fue declarada culpable de reclutar y facilitar dichos abusos. Virginia Giuffre, una presunta víctima, la señaló directamente como la persona que la contrató como "masajista" del financiero cuando apenas tenía 15 años. Era la "madame" de las chicas que ofrecía a Epstein.